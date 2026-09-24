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TikTok lansează AI Literacy Hub în România

TikTok lansează AI Literacy Hub în România
Mediafax
24 sept. 2026, 19:22, Comunicate
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Săptămâna aceasta, TikTok a lansat în România AI Literacy Hub, o nouă resursă disponibilă în aplicație, care oferă comunității informații și recomandări despre cum poate fi identificat conținutul generat de inteligența artificială, cum pot fi utilizate responsabil instrumentele AI și cum contribuie TikTok la crearea unor experiențe AI sigure. Hub-ul este disponibil în peste 100 de țări și poate fi accesat atunci când utilizatorii caută termeni asociați inteligenței artificiale.

Acest demers vine în continuarea anunțului făcut de TikTok în luna iulie (https://newsroom.tiktok.com/sprijinim-utilizatorii-n-identificarea-i-nelegerea-coninutului-generat-cu-ajutorul-inteligenei-artificiale-pe-tiktok?lang=ro-RO), privind:

  • extinderea eforturilor de alfabetizare în domeniul inteligenței artificiale prin noi resurse educaționale și investiții continue în parteneriate cu experți de încredere;
  • testarea unor sisteme îmbunătățite de detectare pentru identificarea și combaterea conturilor dedicate publicării de spam generat cu ajutorul AI, care afectează vizibilitatea creatorilor de conținut original;
  • consolidarea tehnologiilor și parteneriatelor dedicate transparenței în domeniul AI, prin aderarea la Comitetul Director al C2PA (C2PA Steering Committee).

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