TikTok lansează AI Literacy Hub în România

Săptămâna aceasta, TikTok a lansat în România AI Literacy Hub, o nouă resursă disponibilă în aplicație, care oferă comunității informații și recomandări despre cum poate fi identificat conținutul generat de inteligența artificială, cum pot fi utilizate responsabil instrumentele AI și cum contribuie TikTok la crearea unor experiențe AI sigure. Hub-ul este disponibil în peste 100 de țări și poate fi accesat atunci când utilizatorii caută termeni asociați inteligenței artificiale.

Acest demers vine în continuarea anunțului făcut de TikTok în luna iulie (https://newsroom.tiktok.com/sprijinim-utilizatorii-n-identificarea-i-nelegerea-coninutului-generat-cu-ajutorul-inteligenei-artificiale-pe-tiktok?lang=ro-RO), privind: