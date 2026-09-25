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Erdoğan, mesaj despre noua ordine mondială: Turcia rămâne în NATO, dar își întărește relațiile cu China și Rusia

Turcia nu intenționează să aleagă între Est și Vest pe măsură ce echilibrul global de putere se modifică, afirmă președintele Recep Tayyip Erdoğan. Liderul de la Ankara descrie o strategie prin care țara sa vrea să rămână un actor important în NATO, menținând în același timp relații cu Rusia, China și Iran.
Erdoğan, mesaj despre noua ordine mondială: Turcia rămâne în NATO, dar își întărește relațiile cu China și Rusia
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
25 sept. 2026, 17:30, Știri externe
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Într-un interviu acordat publicației Newsweek, Erdoğan susține că sistemul internațional traversează o transformare profundă, odată cu apariția și consolidarea unor noi centre de putere.

„Centrul de greutate al lumii se schimbă”, afirmă președintele turc, potrivit Newsweek.

Răspunsul Ankarei la această transformare nu va fi, însă, alegerea exclusivă a uneia dintre tabere. Turcia intenționează să își păstreze apartenența la NATO, concomitent cu dezvoltarea relațiilor cu Beijingul și menținerea canalelor de comunicare cu Moscova și Teheranul.

Strategia reflectă ambiția Ankarei de a-și maximiza autonomia într-un sistem internațional tot mai fragmentat.

Turcia rămâne în NATO, dar privește și către China

Turcia este membră NATO din 1952, iar poziția sa geografică îi conferă o importanță strategică deosebită pentru Alianță, inclusiv în regiunea Mării Negre, unde Ankara este aliat direct cu România și Bulgaria.

În același timp, Erdoğan a intensificat dialogul cu organizații și puteri din afara spațiului occidental.

Președintele turc declara la începutul lunii septembrie că apropierea de Organizația pentru Cooperare de la Shanghai, structură din care fac parte, între altele, China, Rusia, India și Iran, nu înseamnă că Ankara se îndepărtează de Occident. Erdoğan a prezentat atunci obiectivul Turciei drept creșterea propriei influențe printr-o politică externă cu o perspectivă de „360 de grade”.

Dialog cu Putin și relații deschise cu Teheranul

Politica Ankarei este vizibilă și în relația cu Rusia. Erdoğan păstrează dialogul direct cu Vladimir Putin, în pofida apartenenței Turciei la NATO și a divergențelor existente între cele două state pe mai multe dosare internaționale.

În același timp, Ankara menține contacte cu Iranul, într-un context regional extrem de tensionat. Turcia încearcă să își consolideze inclusiv rolul diplomatic în conflictele din vecinătatea sa.

Recent, Erdoğan s-a declarat pregătit să găzduiască o reuniune la nivel de lideri privind negocierile pentru Ucraina, iar Volodimir Zelenski a afirmat că Kievul este deschis unei asemenea inițiative.

O politică relevantă și pentru România

Direcția aleasă de Ankara are implicații directe pentru aliații europeni, inclusiv România. Cele două țări sunt membre NATO și state riverane Mării Negre, regiune devenită esențială pentru securitatea flancului estic al Alianței.

Strategia descrisă de Erdoğan indică faptul că Ankara intenționează să își păstreze angajamentele occidentale fără să renunțe la relațiile cu puterile care contestă actuala distribuție a influenței globale.

Președintele turc promovează, în paralel, reformarea instituțiilor internaționale. Săptămâna aceasta, el a cerut inclusiv schimbarea structurii Consiliului de Securitate al ONU și eliminarea actualului mecanism de veto al celor cinci membri permanenți.

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