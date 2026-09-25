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Cel mai neașteptat aliat al agriculturii. Cum a devenit un virus al ardeiului unealtă de precizie

Un virus care infectează ardeiul a fost transformat de cercetătorii chinezi într-un instrument genetic de mare precizie. Noul vector reduce la trei săptămâni un proces care dura până acum luni sau chiar ani.
Cel mai neașteptat aliat al agriculturii. Cum a devenit un virus al ardeiului unealtă de precizie
Andreea Tobias
25 sept. 2026, 16:47, Știrile zilei
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Instrumentul se bazează pe virusul petei ușoare a ardeiului, cunoscut ca PMMoV, potrivit bioengineer.org.

Acest virus este adaptat natural la ardei și provoacă doar simptome ușoare. El se poate răspândi prin plantă fără să distrugă țesuturile pe care cercetătorii vor să le studieze.

Ardeiul este una dintre cele mai importante culturi legumicole din lume. Studierea funcției fiecărei gene a fost însă blocată multă vreme de un obstacol tehnic. Metoda clasică de transformare genetică este lentă și ineficientă la această plantă.

Noua tehnologie, denumită pKL736, are două funcții: poate introduce gene noi în planta de ardei și poate opri anumite gene proprii ale acesteia. În teste, metoda a avut o eficiență de peste 80% la șapte soiuri diferite de ardei.

Un dușman al ardeiului, pus să lucreze pentru el. Rezultatele unui studiu chinezesc

Descoperirea este importantă pentru agricultură deoarece cercetătorii pot studia mai ușor genele care influențează culoarea, forma, coacerea și rezistența ardeilor la boli.

Cercetătorii au inactivat apoi gena eIF4E, folosită de anumite virusuri pentru a se înmulți. Plantele astfel modificate au devenit mai rezistente la două virusuri păgubitoare pentru culturile de ardei.

Metoda folosește mecanismul natural de apărare al plantei împotriva virusurilor. Planta recunoaște ARN-ul viral ca străin și îl fragmentează. Procesul distruge și gena proprie vizată de cercetători.

Autorii avertizează asupra aspectelor de biosecuritate. PMMoV este el însuși un agent patogen răspândit, foarte stabil în sol și în apă. Materialul experimental va trebui gestionat cu atenție în laboratoare.

Practic, cercetătorii chinezi au transformat un virus al ardeiului, care face plantei foarte puțin rău, într-un instrument care poate opri, la comandă, orice genă din plantă.

Metoda păcălește ardeiul să-și distrugă singur gena vizată și dă rezultate în trei săptămâni, în loc de un an, inclusiv în fructe, acolo unde se decid culoarea, coacerea și rezistența la boli.

Ca probă, au oprit o genă folosită de virusuri ca să se înmulțească și au obținut plante mai rezistente la două boli păgubitoare pentru culturile de ardei.

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