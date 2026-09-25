Hitul cu care Britney Spears a șocat acum 25 de ani cucerește o generație care nici nu era născută atunci

Au trecut 25 de ani de când Britney Spears urca pe scena MTV Video Music Awards pentru o interpretare a piesei „I’m a Slave 4 U” care avea să rămână în istoria culturii pop. Artista a apărut atunci pe scenă purtând pe umeri un șarpe uriaș.

Publicul piesei arată însă foarte diferit în 2026, notează Rolling Stone. Spotify susține că peste 55% dintre ascultările înregistrate la nivel mondial de melodie în ultima lună au provenit de la membri ai Generației Z, categorie în care platforma include persoanele născute între 1997 și 2012.

Și mai surprinzător, 27% dintre ascultări au venit de la persoane născute după momentul în care Britney Spears a prezentat piesa la MTV, relatează Rolling Stone.

40 de milioane de „redescoperiri” ale pieselor lui Britney Spears

Interesul noii generații nu se limitează la „I’m a Slave 4 U”. Spotify a înregistrat în acest an peste 40 de milioane de așa-numite „descoperiri” ale catalogului muzical al artistei.

Platforma include în această categorie utilizatorii care ascultă pentru prima dată o melodie a lui Britney Spears, dar și pe cei care revin la o piesă după o pauză de cel puțin șase luni.

Aproximativ 60% dintre aceste descoperiri sau redescoperiri au fost generate de ascultători din Generația Z.

„I’m a Slave 4 U” beneficiază în mod obișnuit de creșteri ale numărului de ascultări în perioada aniversării lansării, iar Spotify estimează că interesul ar putea crește din nou în apropierea ediției din 2026 a MTV Video Music Awards.

Piesa a marcat o schimbare în cariera lui Britney Spears

Produsă de The Neptunes, piesa a reprezentat o schimbare de direcție față de sound-ul teen-pop care dominase primele materiale discografice ale artistei. Melodia a fost primul single extras de pe „Britney”, cel de-al treilea album de studio al cântăreței.

Discul împlinește, la rândul său, 25 de ani în octombrie.

Odată cu succesul albumului „Britney”, cântăreața a devenit prima artistă care și-a văzut primele trei albume de studio debutând pe primul loc în clasamentul american Billboard 200.

Albumul a depășit ulterior pragul de 10 milioane de exemplare vândute la nivel mondial.

Noile cifre Spotify arată că muzica artistei continuă să găsească public chiar și la generații care nu au trăit perioada în care Britney Spears domina clasamentele și televiziunile muzicale de la începutul anilor 2000.