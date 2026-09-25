Legenda bizară dintr-un sat japonez. Localnicii susțin că aici se află mormântul lui Iisus Hristos

O legendă potrivit căreia Iisus ar fi ajuns în Japonia

Potrivit unei legende locale, Iisus nu ar fi murit pe cruce la Ierusalim, relatează CNN. În schimb, ar fi fugit în Japonia, unde s-ar fi stabilit în Shingo, ar fi devenit fermier, s-ar fi căsătorit, ar fi avut copii și ar fi trăit până la vârsta de 106 ani.

Povestea este consemnată în așa-numitele Documente Takenouchi, despre care se presupune că ar fi fost scrise în urmă cu mii de ani și redescoperite în anii 1930.

Documentele și conținutul lor au fost însă demontate pe scară largă ca fiind o farsă. Povestea nu este susținută de Biblie sau de Biserica Catolică. Cu toate acestea, legenda continuă să fie păstrată în Shingo.

Două movile despre care se spune că ascund mormintele

În Christ Park din Shingo se află două movile funerare, lângă Muzeul Tradiției Satului lui Hristos, care prezintă povestea legendei.

„Hristos a vizitat Japonia de două ori”, spune directorul muzeului, Hidenobu Kadogishi, explicând povestea din Documentele Takenouchi. Potrivit legendei, Iisus ar fi ajuns inițial în prefectura Toyama, unde ar fi lucrat pentru familia imperială, înainte de a se întoarce în Iudeea.

Mai târziu, când urma să fie răstignit, fratele său Isukiri, personaj care nu apare în Biblie, i-ar fi luat locul pe cruce.

„Hristos a făcut apoi o a doua călătorie în Japonia, unde a trăit până la vârsta de 106 ani, a avut trei copii și a murit”, spune directorul muzeului.

Una dintre cele două movile este considerată mormântul lui Iisus, iar cealaltă ar adăposti urechea îngropată a fratelui său.

Mormântul ar fi fost „descoperit” în 1935

În 1935, un lider religios pe nume Kiyomaro Takenouchi a susținut că a descoperit mormântul lui Iesu Kirisuto, numele sub care Iisus Hristos este cunoscut în Japonia.

El a spus că documentele misterioase l-au condus la Shingo, cunoscut atunci sub numele de Herai, unde localnicii i-ar fi arătat movilele funerare.

Textele originale ar fi fost distruse în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, astfel că au rămas doar copii, expuse în muzeu.

Festivalul lui Hristos atrage sute de oameni

Legenda este păstrată și prin Kirisuto Matsuri, sau Festivalul lui Hristos, organizat anual în prima duminică din iunie, încă din 1964.

La ceremonie, un preot shinto rostește rugăciuni și oferă ramuri sacre de copac, numite tamagushi. Localnicii execută dansul tradițional shishimai, iar femei îmbrăcate în kimono dansează Nanyadoyara în jurul movilelor funerare.

Festivalul din acest an a atras aproximativ 1.000 de oameni, un record.

„Aceasta este realitatea noastră”

Localnicii nu încearcă să demonstreze că povestea este adevărată. Chiar și directorul muzeului spune că vizitatorilor li se transmite să o „trateze strict ca pe o legendă”.

„Mormântul lui Hristos a fost aici dintotdeauna, atât timp cât își poate aminti cineva”, spune Koshi Nagano, un localnic în vârstă de 26 de ani și voluntar la festival.

Primarul Kazutomo Sato rezumă atitudinea comunității astfel: „Lăsând deoparte problema adevărului, mormântul lui Hristos este aici și noi îl venerăm. Aceasta este realitatea noastră și este ceva ce am protejat ca tradiție transmisă de strămoșii noștri”.

Profesorul japonez Ryosuke Okamoto, de la Universitatea Hokkaido, subliniază că „nu există dovezi istorice de încredere că acestea sunt mormintele lui Iisus și ale fratelui său. Fratele său Isukiri nu este menționat nicăieri în Biblie, așa că majoritatea locuitorilor nu cred că Iisus a fost literalmente îngropat acolo”, spune el.