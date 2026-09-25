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Oțet pe înghețată și popcorn cu lapte. Top 30 cele mai „ciudate” gustări pe care oamenii le mănâncă în secret

O întrebare pusă pe Reddit a strâns zeci de răspunsuri despre gustările pe care oamenii le adoră în secret. Lista a ajuns apoi subiect de articol în presa americană.
Oțet pe înghețată și popcorn cu lapte. Top 30 cele mai „ciudate” gustări pe care oamenii le mănâncă în secret
Raluca Anna Veleanu
25 sept. 2026, 18:08, Life-Inedit
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Discuția a pornit pe forumul AskWomen, unde o utilizatoare a întrebat despre gustări „scârboase”. Răspunsurile au fost preluate de Yahoo.

Multe dintre combinații amestecă dulcele cu săratul. Apar acolo biscuiți pentru copii mâncați cu cremă de ciocolată și salam cu ciocolată. O altă participantă recomandă napolitane cu vanilie alături de cheddar iute. O participantă povestește că în școala generală mânca chipsuri cu budincă de ciocolată.

Alte preferințe sunt mai greu de explicat.

Cineva pune caracatițe mici picante peste înghețata de vanilie, obicei deprins în copilărie la un bufet chinezesc.

Altcineva înmoaie popcornul într-un pahar cu lapte. Tot popcornul apare și într-o variantă cu unt și muștar, la care unii adaugă zeamă de murături.

Murăturile revin des în discuție. Apar alături de o doză de cola, dar și rulate în foi de fructe. Lichidul din borcanul de măsline negre are și el fanii lui, care îl beau ca atare.

Peștele conservat ocupă un loc aparte. Sardinele au fost menționate de mai multe ori. O participantă s-a plâns că au devenit prea populare și prea scumpe. Alții preferă hering cu smântână pe un bagel prăjit sau ton amestecat cu sos Caesar.

Brânza de vaci apare și ea în cele mai neașteptate asocieri. Este mâncată cu chipsuri iuți, cu sos mexican peste nachos sau amestecată cu ou fiert și broccoli. Măslinele verzi umplute cu anșoa au și ele susținători, la fel ca sparanghelul murat.

Nu lipsesc nici combinațiile care au stârnit reacții în comentarii. Paste cu brânză și ketchup, castraveți înmuiați în piure de cartofi sau varză murată cu avocado.

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