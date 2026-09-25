„Niciodată nu ești prea bătrân!” Povestea bunicuței din Scoția care domină internetul și are zeci de mii de fani

Cath Bowie, o femeie de 78 de ani din Scoția, a fost declarată oficial cea mai în vârstă jucătoare din lume a popularului joc video „Fortnite”.

Pensionara din zona Moray din Scoția a început să joace în 2017. Astăzi se mândrește cu un public extrem de fidel de 24.000 de persoane, conform BBC. Povestea ei a captat atenția publicului, asigurându-i un loc de frunte în ediția din 2027 a Guinness World Records dedicată jucătorilor.

Pasiunea ei pentru jocurile video a fost descoperită întâmplător. Își privea nepotul, care avea 17 ani la acea vreme. Acesta petrecea zilnic ore întregi în fața ecranului.

Bunica încercase anterior să joace diverse jocuri. Niciunul nu reușise însă să-i capteze pe deplin atenția. Totul s-a schimbat când a descoperit Fortnite.

După ce s-a îndrăgostit de dinamica imprevizibilă a supraviețuirii, Bowie a decis să-și cumpere propria consolă. Nepotul ei a fost inițial sceptic și și-a exprimat public îndoiala că bunica sa va reuși să atragă un public online modern.

Cu toate acestea, sub numele de utilizator „grumpygran1948”, femeia plină de energie și-a construit rapid o comunitate de peste 24.000 de urmăritori.

„Nu permite nimănui să îți spună că ești prea bătrân. Niciodată nu ești prea bătrân ca să începi să joci jocuri”, a spus Cat Bouvier.

Persoanele în vârstă sunt din ce în ce mai prezente în lumea virtuală

Cazul nu este izolat, ci face parte dintr-o tendință globală mult mai amplă. Generațiile mai în vârstă îmbrățișează din ce în ce mai mult divertismentul digital.

Conform unui studiu făcut în acest an, persoanele cu vârsta peste cincizeci de ani reprezintă 29% din totalul jucătorilor de jocuri video din Statele Unite. Ponderea este identică cu cea a grupului de vârstă cuprins între 18 și 34 de ani. Vârsta medie a unui jucător a crescut la 37 de ani.

Experții în îmbătrânire și psihologii au subliniat de mult timp numeroasele beneficii pentru sănătate pe care jocurile video le pot oferi persoanelor în vârstă.

Pe lângă sănătatea cognitivă, jocurile online multiplayer oferă o oportunitate neprețuită de socializare și interacțiune zilnică. Reduc astfel sentimentul de singurătate și izolare socială care afectează adesea pensionarii.

Sănătatea fizică și emoțională înregistrează, de asemenea, îmbunătățiri semnificative

Jocurile video interactive care implică mișcare pot încuraja activitatea fizică la persoanele în vârstă. Acestea pot contribui și la îmbunătățirea coordonării și echilibrului. De asemenea, jocurile pot reduce stresul și anxietatea.

Noua vedetă a jocului „Fortnite” s-a alăturat unui club de elită al persoanelor în vârstă care joacă online.

Japoneza Hamako Mori, în mai 2020, la venerabila vârstă de 90 de ani, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cea mai în vârstă jucătoare de jocuri video din lume, cunoscută drept „Gamer Grandma”.

O faimă similară o are și americanca Shirley Curry, recunoscută la nivel mondial drept „Skyrim Grandma”. Curry are sute de mii de fani fideli pe YouTube, care îi urmăresc aventurile zilnice prin lumea fantastică a jocului The Elder Scrolls.

La celălalt capăt al lumii, chinezul Yang Binglin, în vârstă de 88 de ani, deține recordul mondial oficial Guinness ca fiind cel mai în vârstă streamer bărbat din lume.