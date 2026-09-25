Viața în 9 metri pătrați. Un cuplu a renunțat la tot pentru a trăi pe drum alături de 6 motociclete

Unii visează la casa cu grădină și garaj dublu, alții au descoperit că fericirea poate încăpea confortabil în doar 9 metri pătrați, atâta timp cât există suficient spațiu pentru motocicletele lor.

Este povestea lui Taylor și Zoey, un cuplu american care și-a transformat viața de zi cu zi într-o călătorie continuă pe roți, luând mereu cu ei adevărata lor pasiune: șase motociclete, păstrate cu grijă într-o a doua remorcă dedicată exclusiv acestora.

Totul a pornit de la o alegere deloc impulsivă. După ani petrecuți într-un apartament obișnuit, cei doi și-au dat seama că trăiau săptămână de săptămână așteptând weekendul, singurul moment în care se puteau dedica cu adevărat ieșirilor cu motocicleta. De aici a venit ideea de a-și schimba complet prioritățile: în loc să-și croiască timp liber din rutina zilnică, au decis să-și construiască o rutină zilnică în jurul pasiunii lor.

Au dat casa pe o rulotă minusculă și un garaj pe roți

Inițial, motocicletele călătoreau împreună cu ei în aceeași remorcă, dar noroiul, murdăria și spațiile înguste s-au dovedit insuportabile. Astăzi, cuplul se deplasează cu două vehicule distincte și două remorci, una dedicată în întregime vieții de zi cu zi, cealaltă transformată într-un adevărat garaj mobil pentru cele șase motociclete pe care le au însoțitoare.

Viața în 9 metri pătrați

Locuința lor este o rulotă InTech Discover din 2021, cumpărată nouă și transformată complet de cuplu. Au refăcut interiorul de la zero pentru a-l adapta nevoilor lor.

Spațiul interior are doar 9,1 metri pătrați. Cu toate acestea, cei doi și-au organizat aici întreaga viață de zi cu zi.

După trei ani de utilizare, cuplul a păstrat amenajarea simplă și practică. Baia este glisantă, iar încălzirea se face cu o mini-sobă pe lemne sau cu un încălzitor extern pe motorină.

Pentru a folosi cât mai bine cei 9,1 metri pătrați, locuința are un pat rabatabil în tavan, mese pliabile și spații ascunse pentru depozitare.

Locuință pe 9 mp și 6 motociclete în remorcă: Cum arată viața pe roți a unui cuplu

Pereții și tavanul sunt acoperiți în principal cu lemn de cedru și câteva elemente din metal ondulat. Interiorul seamănă mai mult cu o mică cabană de munte decât cu o rulotă obișnuită.

Bucătăria se află în partea din față. Are aragaz, chiuvetă din oțel inoxidabil și frigider de 12 volți. Cu timpul, cuplul a adăugat un cuptor mic, un aparat de espresso și un congelator.

Ceea ce face această micro-locuință și mai deosebită este independența sa totală față de rețeaua electrică și cea de apă tradițională. Acoperișul găzduiește un sistem fotovoltaic cu o putere totală de 1.800 de wați, suficientă aproape întotdeauna pentru a asigura energia necesară iluminatului, bucătăriei și dispozitivelor electronice, chiar și departe de orice rețea de utilități.

Sistemul de încălzire este completat de o sobă pe lemne, concepută pentru a face față fără prea multe dificultăți chiar și celor mai reci nopți din timpul lungilor călătorii sezoniere ale cuplului.

Viața în această mică locuință pe roți este acum mai ieftină. Cu ajutorul energiei produse de sistemul solar, cuplul are costuri mai mici de întreținere.

Amenajarea inițială a costat însă destul de mult. Rulota InTech Discover a fost cumpărată nouă cu aproximativ 27.000 de dolari.

Pentru transformarea interiorului, cei doi au mai cheltuit aproximativ 15.000 de dolari. Banii au mers pe materiale, sistemul solar, sobă și soluțiile de depozitare.

Investiția totală a ajuns astfel la aproximativ 42.000 de dolari. Potrivit cuplului, libertatea de a călători și de a-și lua motocicletele cu ei a meritat costul.