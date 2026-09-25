Și-a dat demisia la 50 de ani și s-a mutat în Mexic: 5 sfaturi de aur după 3 ani pe cont propriu

La 50 de ani, Ivy Ge a plecat din Statele Unite în 2023 și s-a stabilit în localitatea Ajijic, potrivit Business Insider.

Prima lecție ține de alegerea locului. Ea privise Mexicul ca pe o destinație de vacanță, nu ca pe un loc de trai. O vizită scurtă i-a fost de ajuns ca să semneze un contract de închiriere pe un an.

Casa era frumoasă, dar depășea bugetul pe care și-l fixase. A descoperit apoi petrecerile zgomotoase din fața locuinței, care durau până dimineața. A reziliat contractul cu pierderi financiare și s-a mutat într-un cartier mai liniștit.

Concluzia ei este că ar fi avut nevoie de luni întregi în oraș, nu de câteva zile. Recomandă un sejur prelungit, într-un sezon mai puțin favorabil, și închirierea în cartiere locuite de localnici.

A doua lecție privește banii. Ea își pusese finanțele în ordine înainte de plecare, dar lipsa unui salariu i s-a părut tulburătoare. Cursul de schimb dintre dolar și peso a scăzut brusc în 2023. Banii nu i-au mai ajuns cât se aștepta.

A treia lecție ține de familie. A discutat cu mama ei înainte de mutare și i-a promis vizite de două ori pe an. Continuă să îi gestioneze de la distanță programările medicale.

Cu timpul, a învățat să reducă cheltuielile și a fixat o alertă pentru cursul valutar. Schimbă banii în tranșe, atunci când cursul îi este favorabil.

Ge regretă și că nu a început să învețe spaniola mai devreme. În Ajijic se descurcă printre expații americani, dar limba devine esențială în afara orașului.

Ultima lecție privește identitatea. Pierderea profesiei de farmacist a fost un șoc pentru care nu se pregătise. Ea recomandă construirea unei noi identități prin cursuri sau proiecte personale, începută înainte de pensionare.