Ce rămâne după ce dispare „efectul Instagram”: Lecțiile unei turiste după 21 de destinații din Italia

Experiența lui Alison Van Glad cu Italia nu se rezumă la o vacanță de câteva zile. Prima sa întâlnire cu țara a avut loc în urmă cu aproximativ zece ani, când a locuit patru luni la Florența, ca studentă, iar de atunci a revenit de trei ori.

În călătoriile sale a profitat în special de rețeaua feroviară italiană și a ajuns, în total, în 21 de destinații. Experiențele au fost însă foarte diferite: unele locuri au convins-o să revină, în timp ce două orașe extrem de cunoscute nu i-au oferit suficiente motive pentru o nouă vizită.

Despre cele două destinații pe care le-ar evita, ce locuri din Italia ar vizita din nou și ce recomandări are pentru cei care își pregătesc următoarea vacanță, citește mai mult pe Mediafax Italia.