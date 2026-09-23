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Ce rămâne după ce dispare „efectul Instagram”: Lecțiile unei turiste după 21 de destinații din Italia

Italia rămâne una dintre destinațiile favorite ale europenilor, inclusiv ale românilor, dar cele mai cunoscute orașe nu sunt întotdeauna și cele care lasă cele mai bune amintiri. O turistă care a ajuns în 21 de destinații italiene spune că două dintre ele nu ar mai intra pe lista sa pentru o viitoare călătorie.
Ce rămâne după ce dispare „efectul Instagram”: Lecțiile unei turiste după 21 de destinații din Italia
Sursa foto: Wikipedia
Oana Antipa
23 sept. 2026, 15:24, Știrile zilei
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Experiența lui Alison Van Glad cu Italia nu se rezumă la o vacanță de câteva zile. Prima sa întâlnire cu țara a avut loc în urmă cu aproximativ zece ani, când a locuit patru luni la Florența, ca studentă, iar de atunci a revenit de trei ori.

În călătoriile sale a profitat în special de rețeaua feroviară italiană și a ajuns, în total, în 21 de destinații. Experiențele au fost însă foarte diferite: unele locuri au convins-o să revină, în timp ce două orașe extrem de cunoscute nu i-au oferit suficiente motive pentru o nouă vizită.

Despre cele două destinații pe care le-ar evita, ce locuri din Italia ar vizita din nou și ce recomandări are pentru cei care își pregătesc următoarea vacanță, citește mai mult pe Mediafax Italia.

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