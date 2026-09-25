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PNL și USR au stabilit lista de miniștri pentru guvernul Mureșan. Turcan și Drulă se reîntorc

Biroul Politic Național al PNL a validat, vineri, în unanimitate, programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Siegfried Mureșan și lista celor șapte miniștri propuși de partid pentru viitorul Guvern. Mureșan va depune sâmbătă, la Parlament, programul și lista completă a cabinetului. Și Comitetul Politic al USR a aprobat în ședință, intrarea partidului la guvernare, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Executiv condus de Siegfried Mureșan. Dacă Guvernul Mureșan va trece de votul Parlamentului, Cătălin Drulă se întoarce ministru.
PNL și USR au stabilit lista de miniștri pentru guvernul Mureșan. Turcan și Drulă se reîntorc
Sursa foto: Oana Zvobodă
Alexandra-Valentina Dumitru
25 sept. 2026, 17:40, Politic
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UPDATE: Pe cine propune USR

„Am demonstrat că putem guverna altfel: cu rezultate, nu cu promisiuni. Miniștrii USR au livrat reforme pe care România le aștepta de ani de zile, iar votul de astăzi le reconfirmă mandatul. Intrăm în Guvernul Mureșan cu un obiectiv simplu: banii publici bine gestionați și un trai mai bun pentru fiecare român”, declară Dominic Fritz, președintele USR.

Pe lista USR de miniștri propuși se va afla, în urma votului de vineri din Comitetul Politic al USR, și Cătălin Drulă, ca ministru al Transporturilor, după ce a mai condus acest minister aproximativ opt luni în 2021.

Lista miniștrilor propuși de USR pentru a face parte din Guvernul Mureșan:

– Radu Miruță – Ministerul Apărării Naționale

– Diana Buzoianu – Ministerul Mediului

– Oana Țoiu – Ministerul Afacerilor Externe

– Cătălin Drulă – Ministerul Transporturilor

– Irineu Darău – Ministerul Economiei

USR anunță, de asemenea, că, prin votul din Comitetul Politic, USR o va susține pentru funcția de ministru al Justiției pe fosta judecătoare Andrea Chiș.

Andreea Chiș a fost judecătoare timp de 28 de ani și membră a CSM între 2017 și 2023, este doctor în științe juridice cu calificativul „summa cum laude” și a reprezentat CSM în Boardul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare.

Ce miniștri propune PNL

PNL susține că programul de guvernare urmărește modernizarea României, continuarea reformelor începute de Guvernul Ilie Bolojan și creșterea economică, cu responsabilitate față de finanțele țării.

Liberalii au validat următoarele propuneri pentru Guvernul Mureșan:

Viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne: Mircea Abrudean

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan

Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru

Ministrul Educației și Cercetării: Mihai Dimian

Ministrul Energiei: Sebastian Burduja

De asemenea, Andreea Chiș este propusă pentru funcția de ministru al Justiției, ca independentă, fiind agreată de toate cele trei partide.

Mureșan depune sâmbătă lista completă a Guvernului

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a informat conducerea PNL că va depune sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și lista completă a miniștrilor. Documentul va include atât propunerile liberalilor, cât și miniștrii susținuți de USR și UDMR.

„Mergem în Parlament pentru a arăta responsabilitatea și seriozitatea noastră, dar și pentru ca românii să vada cum se poziționează partidele. Mă aștept ca audierile și votul de învestitură să aibă loc la începutul săptămânii viitoare astfel încât marți, cel târziu miercuri să încheiăm procedura”, a explicat Mureșan. 

Comisii interne de analiză pentru trei filiale PNL

În cadrul ședinței Biroului Politic Național s-a decis și înființarea unor comisii interne de analiză și evaluare pentru filialele PNL Galați, PNL Gorj și PNL Ialomița, precum și pentru Cluburile Studențești Liberale.

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