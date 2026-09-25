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Andrea Chiș, despre nominalizarea la Justiție: „Sunt tehnocratul asupra căruia au căzut de acord toți cei trei membri ai coaliției”

Andrea Chiș a confirmat, vineri, că a acceptat să fie nominalizată pentru funcția de ministru al Justiției în viitorul Guvern pe care încearcă să îl formeze premierul desemnat Siegfried Mureșan. Ea susține că propunerea a rezultat din acordul celor trei formațiuni care îl susțin pe Mureșan.
Andrea Chiș, despre nominalizarea la Justiție: „Sunt tehnocratul asupra căruia au căzut de acord toți cei trei membri ai coaliției”
Sursa foto: Facebook/Andrea Chiș
Oana Antipa
25 sept. 2026, 16:50, Politic
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Andrea Chiș a relatat, într-o postare pe Facebook, că propunerea a luat-o prin surprindere, mai ales că în ultima perioadă își stabilise drept principiu să accepte doar proiectele pentru care este solicitată.

Potrivit acesteia, Siegfried Mureșan a contactat-o personal pentru a-i propune portofoliul Justiției și i-ar fi transmis că este tehnocratul asupra căruia au ajuns la un acord cei trei membri ai coaliției.

”Nominalizarea mea este, așadar, rezultatul unui acord”, a subliniat Chiș.

Numele fostei judecătoare ar fi fost agreat de PNL, USR și UDMR, după ce liderii celor trei formațiuni au convenit ca portofoliul să revină unui independent.

De ce spune Andrea Chiș că a acceptat

Fosta judecătoare își motivează decizia prin preocupările sale anterioare privind schimbările din sistemul judiciar. Ea afirmă că a vorbit în repetate rânduri despre necesitatea asumării reformei Justiției și că nu dorește să evite acum o asemenea responsabilitate.

Chiș amintește, în acest context, și decizia sa din trecut de a candida pentru un loc în Consiliul Superior al Magistraturii.

În prezent, Andrea Chiș coordonează Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni al Universității Babeș-Bolyai și este implicată în proiecte în Republica Moldova, inclusiv în colaborare cu Institutul Național al Justiției.

„Mi-aș dori să trăim vremuri mai bune, dar nu depinde doar de mine asta. Depinde de noi toți”, a transmis ea.

Guvernul trebuie să treacă de votul Parlamentului

Siegfried Mureșan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Nicușor Dan, decretul fiind semnat și ulterior publicat în Monitorul Oficial.

Conform Constituției, premierul desemnat trebuie să solicite, în termen de zece zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și întregii liste a viitorului Cabinet.

Andrea Chiș subliniază, de altfel, că nominalizarea sa nu echivalează cu preluarea funcției și că legislativul va decide asupra viitorului Executiv.

„Parlamentul va avea ultimul cuvânt, așa cum e firesc în societatea noastră democratică”, a transmis candidata propusă pentru conducerea Ministerului Justiției.

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