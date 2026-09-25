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PNL și-a stabilit lista de miniștri pentru guvernul Mureșan. Cine sunt liberalii propuși

Biroul Politic Național al PNL a validat, vineri, în unanimitate, programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Siegfried Mureșan și lista celor șapte miniștri propuși de partid pentru viitorul Guvern. Mureșan va depune sâmbătă, la Parlament, programul și lista completă a cabinetului.
PNL și-a stabilit lista de miniștri pentru guvernul Mureșan. Cine sunt liberalii propuși
Sursa foto: Oana Zvobodă
Alexandra-Valentina Dumitru
25 sept. 2026, 15:54, Politic
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Ce miniștri propune PNL

PNL susține că programul de guvernare urmărește modernizarea României, continuarea reformelor începute de Guvernul Ilie Bolojan și creșterea economică, cu responsabilitate față de finanțele țării.

Liberalii au validat următoarele propuneri pentru Guvernul Mureșan:

Viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne: Mircea Abrudean

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan

Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru

Ministrul Educației și Cercetării: Mihai Dimian

Ministrul Energiei: Sebastian Burduja

Mureșan depune sâmbătă lista completă a Guvernului

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a informat conducerea PNL că va depune sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și lista completă a miniștrilor. Documentul va include atât propunerile liberalilor, cât și miniștrii susținuți de USR și UDMR.

„Mergem în Parlament pentru a arăta responsabilitatea și seriozitatea noastră, dar și pentru ca românii să vada cum se poziționează partidele. Mă aștept ca audierile și votul de învestitură să aibă loc la începutul săptămânii viitoare astfel încât marți, cel târziu miercuri să încheiăm procedura”, a explicat Mureșan. 

Comisii interne de analiză pentru trei filiale PNL

În cadrul ședinței Biroului Politic Național s-a decis și înființarea unor comisii interne de analiză și evaluare pentru filialele PNL Galați, PNL Gorj și PNL Ialomița, precum și pentru Cluburile Studențești Liberale.

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