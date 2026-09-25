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Acord între România și Cipru, semnat la New York. Cele două țări vor avea consultări politice regulate

România și Republica Cipru vor intensifica dialogul diplomatic și coordonarea pe teme europene, regionale și internaționale, după semnarea unui memorandum privind consultările politice dintre ministerele de Externe ale celor două țări.
Acord între România și Cipru, semnat la New York. Cele două țări vor avea consultări politice regulate
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Sursa foto: Facebook/Ministerul Afacerilor Externe
Oana Antipa
25 sept. 2026, 18:23, Politic
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Documentul a fost semnat de ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și omologul său cipriot, Constantinos Kombos, cu ocazia unei întrevederi desfășurate la New York, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

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Consultări politice regulate între România și Cipru

Memorandumul de Înțelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cipru privind consultările politice reprezintă principalul rezultat al întâlnirii dintre cei doi miniștri.

Potrivit MAE, documentul creează cadrul pentru un dialog regulat și structurat între cele două instituții și pentru o coordonare mai strânsă asupra principalelor subiecte de pe agenda europeană, regională și internațională.

În cadrul discuțiilor, Oana Țoiu a evidențiat relațiile bilaterale solide și rolul comunităților celor două țări în apropierea dintre București și Nicosia.

Ministrul român a apreciat contribuția românilor care trăiesc în Cipru, precum și pe cea a comunității cipriote din România, considerând că legăturile acestora cu cele două state constituie o punte între societățile română și cipriotă.

Bucureștiul și Nicosia vor să dezvolte relațiile economice

Un alt subiect important al întrevederii a fost cooperarea economică. Cei doi miniștri au convenit asupra necesității dezvoltării în continuare a acestei componente a relației bilaterale.

România și Cipru urmăresc să profite de evoluția pozitivă a schimburilor comerciale și a investițiilor, dar și să identifice noi domenii în care există potențial de cooperare care nu a fost încă valorificat.

Extinderea UE și viitorul buget european, pe agenda discuțiilor

Întrevederea a vizat și principalele dosare europene. Oana Țoiu și Constantinos Kombos au discutat despre procesul de extindere a Uniunii Europene și despre negocierile referitoare la viitorul Cadru Financiar Multianual pentru perioada 2028 – 2034.

Ministrul român de Externe a transmis, totodată, aprecierea Bucureștiului pentru mandatul exercitat de Cipru la Președinția Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2026.

Discuțiile de la New York și memorandumul semnat de cei doi miniștri urmăresc astfel instituționalizarea unui dialog mai frecvent între București și Nicosia, atât în privința relației bilaterale, cât și a dosarelor europene și internaționale de interes comun.

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