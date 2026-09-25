Netanyahu îl laudă pe președintele Argentinei la ONU: „Unul dintre marii lideri ai timpului nostru”

Potrivit biroului premierului israelian, Netanyahu i-a mulțumit lui Milei pentru „sprijinul său neclintit și necondiționat pentru statul Israel” și l-a felicitat pentru primirea distincției „Apărător al Israelului”, la New York.

Cei doi lideri au discutat despre continuarea cooperării dintre țările lor și despre ceea ce biroul lui Netanyahu a descris drept o schimbare strategică favorabilă Israelului în America Latină. Potrivit comunicatului, această evoluție creează posibilitatea extinderii „Acordurilor Isaac”, inițiativă promovată de Milei pentru aprofundarea cooperării în domeniile securității și economiei între Israel și țări din America Latină.

Netanyahu: „Niciodată nu a existat o astfel de transformare”

În cadrul întâlnirii, Netanyahu l-a descris pe Milei drept „unul dintre marii lideri ai timpului nostru” și a lăudat transformările economice din Argentina.

„Ceea ce ai făcut pentru economia Argentinei este magistral, foarte greu de realizat, cu multă rezistență politică. Le oferi libertate oamenilor. Poate că le va lua timp să înțeleagă acest lucru, dar vreau să-ți spun: oricine înțelege cât de cât economia știe că nu a existat niciodată o astfel de transformare. Iar ca cineva care a făcut la rândul său o transformare, să știi că acesta este un compliment pe care ți-l fac din inimă și din minte”, a spus premierul israelian.

Netanyahu a continuat spunând că Milei „se ridică pentru adevăr” și vorbește deschis despre ceea ce consideră adevărat.

„De aceea sprijini Israelul, pentru că împărtășim această moștenire comună a dreptății și a rostirii adevărului, iar nimeni nu îl spune mai bine decât tine”, a afirmat Netanyahu.

La rândul său, Milei i-a mulțumit și a declarat: „Pentru mine este o onoare să primesc cuvintele dumneavoastră, dumneavoastră fiind unul dintre cei mai mari lideri din întreaga istorie a lumii”.

Rata sărăciei din Argentina a crescut la 32,3%

Declarațiile lui Netanyahu despre transformarea economică a Argentinei au fost făcute în aceeași zi în care datele oficiale au indicat o creștere a ratei sărăciei în țara din America Latină.

Potrivit institutului național de statistică INDEC, 32,3% din populație se afla sub pragul sărăciei în primul semestru din 2026, față de 28,2% în semestrul al doilea din 2025. Rata sărăciei a crescut astfel cu 4,1 puncte procentuale. În același timp, rata persoanelor aflate în sărăcie extremă a urcat de la 6,3% la 7,5%.

Datele se referă la cele 31 de aglomerări urbane incluse în ancheta permanentă asupra gospodăriilor. INDEC arată că 24,4% dintre gospodării se aflau sub pragul sărăciei, iar 5,6% sub pragul sărăciei extreme.

Rata sărăciei ajunsese la 52,9% în primul semestru din 2024, după care a coborât la 28,2% în a doua jumătate a lui 2025, pe fondul scăderii inflației. Noile date indică o inversare a acestei evoluții în prima jumătate a anului 2026.

Copiii, printre cei mai afectați

Datele publicate joi arată și o incidență ridicată a sărăciei în rândul copiilor. Potrivit datelor INDEC, 44,5% dintre copiii de până la 14 ani erau considerați săraci, iar 10,8% se aflau în sărăcie extremă.

În paralel, INDEC indică pentru trimestrul al doilea din 2026 o rată a șomajului de 7,9%, în timp ce inflația din august a fost de 1,7%, cel mai scăzut nivel lunar din ultimele 14 luni, potrivit datelor institutului.

Vizita lui Netanyahu la New York

În timpul scurtei sale vizite la New York pentru Adunarea Generală a ONU, Netanyahu a susținut un discurs în plen și s-a întâlnit cu liderii Panama, Boliviei și Paraguayului, înainte de a reveni în Israel.

Întâlnirea cu Milei a avut loc într-un moment în care Argentina încearcă să consolideze rezultatele politicilor economice ale administrației sale.