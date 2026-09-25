Prima pagină » Știri externe » „Spune-i șefului tău: ajunge!” Momentul în care ministrul polonez de Externe îl confruntă pe Lavrov la ONU

„Spune-i șefului tău: ajunge!” Momentul în care ministrul polonez de Externe îl confruntă pe Lavrov la ONU

Ministrul polonez de Externe Radosław Sikorski i-a transmis Rusiei un mesaj dur în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU. El i-a cerut lui Serghei Lavrov să-i transmită lui Vladimir Putin că „ajunge”.
„Spune-i șefului tău: ajunge!” Momentul în care ministrul polonez de Externe îl confruntă pe Lavrov la ONU
Sursa foto: Youtube/Radosław Sikorski
Victor Dan Stephanovici
25 sept. 2026, 06:30, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sikorski a intervenit după ce Lavrov îl menționase în discursul său. Potrivit Polskie Radio, ministrul polonez de Externe a respins afirmațiile Moscovei despre evenimentele din Ucraina și a criticat războiul declanșat de Rusia.

„Puteți ucide mulți oameni, dar nu puteți câștiga”

Adresându-se delegației ruse, Sikorski a afirmat că Rusia încearcă să cucerească Donbasul de mai bine de 12 ani și Kievul de peste patru ani. El a susținut că Ucraina, în ciuda unei economii mult mai mici decât cea a Rusiei, a reușit să împiedice Moscova să-și atingă obiectivele.

„Puteți încă să ucideți mulți oameni, dar nu puteți câștiga”, a spus ministrul polonez. Sikorski a cerut Rusiei să pună capăt ceea ce a numit „războiul imperial” și să nu pună în pericol Europa și restul lumii.

„Puteți opri acest război în orice moment. Nu mai puneți în pericol Europa și lumea. Nu mai distrugeți viitorul Rusiei”, a declarat el. Apoi s-a adresat direct lui Lavrov, care părăsise deja sala. „Serghei, știu că asculți. Spune-i șefului tău: ajunge”!

Polonia acuză Rusia de escaladare în Europa

În discursul său, ministrul polonez a făcut referire și la incidente recente din apropierea graniței polono-ucrainene și la presupuse acte de sabotaj. Sikorski a susținut că atacurile, operațiunile clandestine și presiunile militare fac parte dintr-un tipar mai larg și a acuzat Rusia că escaladează situația după ce nu și-ar fi atins obiectivele în Ucraina.

Înaintea dezbaterii de la Consiliul de Securitate, 51 de țări, inclusiv statele Uniunii Europene, au semnat o declarație comună prin care condamnă atacurile Rusiei și efectele acestora asupra unor țări europene. Statele Unite nu s-au alăturat declarației.

Intervenția lui Sikorski vine într-un moment de tensiuni sporite între Polonia și Rusia. Varșovia a denunțat în ultimele săptămâni incidente care implică securitatea teritoriului polonez și riscurile asociate războiului din Ucraina. Mesajul ministrului polonez a fost publicat și în înregistrarea oficială a discursului său la ONU.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Ion Țiriac a scos «bestia» din colecție! Cum arată limuzina din 1968 pe care au avut-o John Lennon, Coco Chanel, Ceaușescu și Saddam Hussein
GSP.ro
Scandal în Corbeanca, la doi pași de Paradisul Verde al lui Țânțăreanu. Primarul userist al comunei este acuzat că a construit ilegal o structură pentru panouri fotovoltaice. Cum se apără edilul
Gandul
Familia Regală a Marii Britanii, din nou în doliu! Anunțul trist a fost făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport
„Doctorul în securitate” Lucian Pahonțu contraatacă în instanță. Șeful SPP susține că nici măcar judecătorii nu-i pot desființa teza de doctorat
Libertatea
Verifică ambalajul înainte să cumperi cartofi. Avertismentul pe care nu trebuie să-l mai ignori
CSID
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia