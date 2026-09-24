Incendiu la o stație Starlink din Polonia. Ministrul acuză un posibil sabotaj și vorbește despre „război hibrid”

Focul a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi, la stația din Wola Krobowska, în apropiere de Varșovia. Potrivit Euronews, instalația aparține companiei de telecomunicații Exatel, deținută de statul polonez. Stația este folosită pentru transmiterea traficului de internet prin Polonia, inclusiv către Ucraina, și este conectată și la sistemele SpaceX care furnizează serviciile Starlink.

Ministrul polonez pentru Afaceri Digitale, Krzysztof Gawkowski, a declarat că incendiul ar fi putut fi provocat intenționat pentru a scoate stația din funcțiune și a perturba comunicațiile unor instituții, inclusiv ale armatei ucrainene.

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Gawkowski a spus că există „multe indicii” că incidentul se înscrie într-o nouă doctrină de atac atribuită Rusiei. Polonia, membră NATO și a Uniunii Europene, a acuzat în mai multe rânduri Rusia de acțiuni de sabotaj de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Declarațiile ministrului nu reprezintă însă o concluzie oficială a anchetei.

Purtătorul de cuvânt al ministrului-coordonator pentru Serviciile Speciale, Jacek Dobrzyński, a transmis că autoritățile analizează mai multe scenarii. „Nu orice incendiu și nu orice dezastru este un act de sabotaj”, a subliniat acesta. Printre ipotezele analizate se află atât o incendiere intenționată, cât și posibilitatea unui scurtcircuit. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii au preluat operațiunile la fața locului. Sunt colectate probe și sunt verificate cauzele incendiului.

Stația transmite internet și către Ucraina

Incendiul a afectat în principal instalația de alimentare, tabloul de distribuție și un generator. Pompierii au reușit să stingă focul și au securizat zona. Nu au fost raportate victime. Importanța obiectivului este legată de rolul său în infrastructura de comunicații. Potrivit autorităților poloneze, stația transmite trafic de internet prin Polonia și către Ucraina și este utilizată de sistemele Starlink.

Incidentul apare într-un moment în care Polonia se află sub presiune sporită pe flancul estic al NATO. Cu doar o zi înainte, un elicopter militar rusesc Mi-8 a pătruns pentru aproximativ 42 de secunde în spațiul aerian polonez, iar avioanele de luptă au fost ridicate de la sol.

Polonia este, de asemenea, principalul hub pentru transportarea sprijinului militar și umanitar occidental către Ucraina. În acest context, infrastructura de comunicații care facilitează legăturile cu Ucraina are o importanță strategică. Deocamdată, autoritățile poloneze nu au prezentat public dovezi care să demonstreze că incendiul a fost provocat de Rusia. Ancheta trebuie să stabilească dacă a fost vorba despre o defecțiune tehnică, o incendiere deliberată sau un act de sabotaj.