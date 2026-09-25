UE va condamna Rusia la summitul G20, indiferent dacă Vladimir Putin va fi prezent

Uniunea Europeană anunță că va folosi summitul G20 din decembrie, de la Miami, pentru a condamna invazia Ucrainei de către Rusia, indiferent dacă președintele rus Vladimir Putin va accepta sau nu invitația Statelor Unite de a participa la reuniune, conform Kyiv Post.

Olof Gill, purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei Europene, a declarat joi că UE a folosit fiecare reuniune G20 de după 2022 pentru a condamna războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit spuselor sale, poziția aceasta va fi menținută „indiferent de participanții la orice reuniune G20”.

„G20 este un forum esențial pentru abordarea provocărilor globale existente și emergente, dintre care unele au fost create chiar de războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat Gill joi.

„De asemenea, reamintesc faptul că Rusia își intensifică atacurile asupra civililor ucraineni chiar în acest moment. Lunile iulie și august au fost cele mai sângeroase de la începutul războiului”, a continuat el.

UE este membru cu drepturi depline al G20 și va fi reprezentată la summit de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președintele Consiliului European, António Costa.

Grupul reunește 19 state, alături de Uniunea Europeană și Uniunea Africană.

Statele Unite, care dețin președinția rotativă a G20, l-au invitat în mod oficial pe Vladimir Putin la summitul de la Miami. Secretarul de stat american Marco Rubio a spus că reuniunea poate fi o ocazie pentru Putin să discute cu Donald Trump și cu alți lideri mondiali.

Kaja Kallas critică invitația adresată lui Putin

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a criticat invitația adresată președintelui rus, spunând că participarea acestuia ar putea fi o contribuție la normalizarea relațiilor cu Rusia.

„A fost foarte greu de auzit despre invitația lui Trump adresată lui Putin la G20, având în vedere că, în urmă cu doar câteva zile, ofițeri de informații ruși au fost puși sub acuzare pentru uciderea unor cetățeni americani pe teritoriul SUA”, a declarat Kallas.

„Așadar, întrebarea mea este: acești ofițeri de informații acționează, știți, pe cont propriu sau primesc ordine de la Vladimir Putin? Și vă pot spune că primesc ordine de la președintele Putin”, a adăugat ea.

Kallas se referea la rechizitoriul publicat de Departamentul de Justiție al SUA pe 15 septembrie.

Autoritățile americane au pus sub acuzare cinci persoane despre care spun că au legături cu serviciile de informații rusești și care ar fi fost implicate în planuri de atacuri în mai multe țări, inclusiv în SUA.

Printre inculpați se află fostul colonel rus Yuri Khrameev, fiul său, Kirill Khrameev, descris de autoritățile americane drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, și alți trei bărbați.

Potrivit Radio Liberty, unul dintre planuri viza supravegherea și uciderea unui disident rus aflat în Statele Unite. Rusia a refuzat să comenteze până la apariția unor „dovezi credibile”.

Invitația pentru Putin provoacă reacții diferite în Europa

Invitația adresată lui Vladimir Putin a generat foarte multe reacții în Europa.

Marine Le Pen, lidera partidului francez Adunarea Națională, candidată la alegerile prezidențiale din 2027, a salutat decizia președintelui american Donald Trump, potrivit Kyiv Post.

În cadrul unui eveniment POLITICO desfășurat joi la Paris, Le Pen a spus că orice inițiativă care poate contribui la încheierea războiului din Ucraina este binevenită.

Tot ea a spus că, dacă ar ajunge președinte al Franței, țara nu ar mai acorda ajutor financiar Ucrainei, dar ar putea continua să ofere instruire militară și alte forme de sprijin.

Potrivit informațiilor privind propriile declarații, poziția lui Le Pen privind NATO este legată de retragerea Franței din structura militară integrată a Alianței, dar ea a spus că acest pas ar trebui să aibă loc după încheierea războiului din Ucraina.