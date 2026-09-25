Zi neagră pentru Manchester City: clubul riscă sancțiuni drastice după verdictul în dosarul financiar

Decizia vine la mai bine de trei ani și jumătate după ce Premier League a anunțat, în februarie 2023, acuzațiile împotriva lui Manchester City, în urma unei investigații care s-a întins pe patru ani.

The New York Times citează surse familiarizate cu procedura, care au solicitat anonimatul, potrivit cărora campioana Angliei a fost găsită vinovată pentru toate acuzațiile, cu o singură excepție.

Deocamdată, comisia nu a stabilit sancțiunea. Regulamentul Premier League permite o gamă largă de măsuri, de la avertismente și amenzi până la deduceri de puncte și, în situația cea mai severă, excluderea din campionat. Mai multe sancțiuni pot fi, de asemenea, combinate.

Publicația americană mai notează că Manchester City este așteptată să formuleze apel.

Clubul a transmis că procedura Premier League este în continuare în desfășurare și că mai există „elemente semnificative” care trebuie finalizate, reiterându-și poziția exprimată încă din 2023.

De la ce au pornit acuzațiile

Dosarul privește presupuse încălcări comise între 2009 și 2018. Investigația a început după ce publicația germană Der Spiegel a prezentat, în 2018, documente financiare interne ale clubului.

Premier League a acuzat Manchester City, printre altele, că nu ar fi furnizat informații financiare corecte și complete, inclusiv în ceea ce privește anumite plăți către jucători și antrenori. Dosarul a vizat și respectarea regulilor UEFA de fair-play financiar, precum și a normelor engleze privind profitabilitatea și sustenabilitatea.

Manchester City a negat constant acuzațiile.

City riscă inclusiv depunctarea sau excluderea

Miza următoarei etape este sancțiunea. Regulamentul oferă comisiei posibilitatea de a aplica amenzi, deduceri de puncte sau chiar excluderea lui Manchester City din Premier League.

Există și posibilitatea teoretică a aplicării retroactive a unei depunctări, situație care ar putea deschide discuția asupra trofeelor câștigate. Specialiști în drept sportiv citați de The New York Times au apreciat însă anterior că o eventuală deducere de puncte ar fi mai probabil să fie aplicată pentru viitor.

Orice sancțiune trebuie să fie proporțională cu încălcările constatate, în caz contrar existând posibilitatea ca aceasta să fie modificată în apel.

Opt titluri în Premier League în era Sheikh Mansour

Manchester City a devenit una dintre forțele dominante ale fotbalului european după preluarea clubului, în 2008, de grupul condus de Sheikh Mansour.

În această perioadă, City a câștigat opt titluri în Premier League, patru Cupe ale Angliei, șapte Cupe ale Ligii și Liga Campionilor.

Clubul s-a mai confruntat cu un dosar financiar major în 2020, când UEFA l-a exclus pentru două sezoane din competițiile europene și i-a aplicat o amendă de 30 de milioane de euro. Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anulat ulterior suspendarea, considerând că unele încălcări nu au fost demonstrate, iar altele erau prescrise.

City a fost însă sancționată atunci pentru lipsa de cooperare cu UEFA.

Verdictul actual deschide o nouă etapă a unuia dintre cele mai importante litigii din istoria Premier League, următoarele decizii privind sancțiunea și eventualul apel putând avea consecințe majore pentru club și pentru fotbalul englez.