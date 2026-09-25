200 de milioane nu-i ajung. Starul care își sfidează echipa înainte de presezon

Detroit Pistons i-a propus inițial 190 de milioane de dolari pentru același număr de ani. După câteva săptămâni fără modificări, a urcat suma la 200 de milioane.

Informația aparține jurnalistului Sam Amick de la The Athletic, citat de AS. Jucătorul de 22 de ani nu a acceptat nici noua ofertă.

Selecția în a treia echipă ideală a NBA i-a activat lui Duren „regula Derrick Rose”. Aceasta îi permitea o prelungire de 287 de milioane pe cinci ani, adică 30% din plafonul salarial. Pistons au ezitat însă după playoff-ul slab al pivotului, încheiat cu medii de 10,2 puncte și 8,5 recuperări.

Jalen Duren poate pierde 200 de milioane de dolari pentru o decizie curajoasă

Pentru a doua vară la rând, Duren se simte desconsiderat de club. Echipa a prioritizat prelungirea contractului lui Ausar Thompson, de 155 de milioane pe cinci ani. Între timp, fratele său geamăn, Amen Thompson, a primit 208 milioane pe cinci ani, cu câteva săptămâni în urmă.

Pivotul a lipsit de la minicampul organizat de Cade Cunningham la San Diego. Nu a participat nici la evenimentul proprietarului Tom Gores, tot în California.

Potrivit AS, jucătorul a lăsat să se înțeleagă că ar putea lipsi de la training camp.

Alternativa lui Duren este să accepte, până la 1 octombrie, oferta de calificare de 9,6 milioane de dolari pentru sezonul următor. Dacă alege această variantă, va putea deveni agent liber fără restricții în vara lui 2027 și va putea negocia cu orice echipă.

Sacramento Kings și Milwaukee Bucks sunt interesate de el. În această situație, Duren ar putea semna în 2027 un contract pe maxim patru ani, estimat la 189,9 milioane de dolari.

AS avertizează că o accidentare sau un nou playoff slab i-ar reduce drastic valoarea pe piață. În plus, după impozite, varianta amânată i-ar aduce mai puțini bani net decât oferta actuală.

Un alt punct de conflict este o clauză privind greutatea, potrivit The Athletic. Pistons ar dori ca Duren să fie cântărit lunar. Clauze asemănătoare au acceptat în trecut Glen Davis, Boris Diaw și Zion Williamson.