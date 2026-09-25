David Cosma Cristofor, confirmat la Sepang în weekendul de Formula 1. Pilotul român revine în cursa specială F4–F1

Evans GP a confirmat participarea lui David Cosma Cristofor la competiția care reunește, în același weekend, Formula 4 și Formula 1. Evenimentul reprezintă una dintre principalele vitrine internaționale pentru tinerii piloți aflați în drumul către categoriile superioare ale motorsportului.

Pentru pilotul român, cursa de la Sepang reprezintă o revenire la un astfel de eveniment. În 2025, David a concurat la Abu Dhabi, unde a încheiat competiția pe locul 4, dintr-un total de 36 de piloți aflați la start.

David Cosma Cristofor, în top 3 în Formula 4 italiană

Înaintea etapelor de toamnă, David Cosma Cristofor se află în top 3 al Campionatului Italian de Formula 4, unul dintre cele mai competitive campionate de F4. În 2026, pilotul român a concurat inițial pentru PREMA Racing în UAE4, unde a obținut două podiumuri și a încheiat sezonul pe locul 5 în clasamentul general.

Pentru cursa din Malaysia, David va reprezenta Evans GP, echipa care i-a oferit oportunitatea de a concura la Sepang.

„De fiecare dată când urc în monopost, simt aceeași responsabilitate: să reprezint România cât mai bine. Malaysia e mai mult decât o cursă pentru mine, este un weekend în care lumea motorsportului se uită la noua generație”, a declarat David Cosma Cristofor.

Joshua Evans, directorul Evans GP, a declarat că echipa este încântată să îl primească pe pilotul român, subliniind experiența acumulată de acesta în campionatele din UAE și Italia.

David Cosma Cristofor, născut la București în 2009, a început kartingul la șase ani și a trecut ulterior la monoposturi. În prezent concurează cu PREMA Racing în Campionatul Italian de Formula 4.