Prima pagină » Sport » David Cosma Cristofor, confirmat la Sepang în weekendul de Formula 1. Pilotul român revine în cursa specială F4–F1

David Cosma Cristofor, confirmat la Sepang în weekendul de Formula 1. Pilotul român revine în cursa specială F4–F1

Pilotul român David Cosma Cristofor va concura în manșa inaugurală a Formula Trophy Malaysia, pe circuitul Sepang, în perioada 2–4 octombrie 2026, în același weekend cu Marele Premiu de Formula 1 din Malaysia.
David Cosma Cristofor, confirmat la Sepang în weekendul de Formula 1. Pilotul român revine în cursa specială F4–F1
Andrei Rachieru
25 sept. 2026, 13:23, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Evans GP a confirmat participarea lui David Cosma Cristofor la competiția care reunește, în același weekend, Formula 4 și Formula 1. Evenimentul reprezintă una dintre principalele vitrine internaționale pentru tinerii piloți aflați în drumul către categoriile superioare ale motorsportului.

Pentru pilotul român, cursa de la Sepang reprezintă o revenire la un astfel de eveniment. În 2025, David a concurat la Abu Dhabi, unde a încheiat competiția pe locul 4, dintr-un total de 36 de piloți aflați la start.

David Cosma Cristofor, în top 3 în Formula 4 italiană

Înaintea etapelor de toamnă, David Cosma Cristofor se află în top 3 al Campionatului Italian de Formula 4, unul dintre cele mai competitive campionate de F4. În 2026, pilotul român a concurat inițial pentru PREMA Racing în UAE4, unde a obținut două podiumuri și a încheiat sezonul pe locul 5 în clasamentul general.

Pentru cursa din Malaysia, David va reprezenta Evans GP, echipa care i-a oferit oportunitatea de a concura la Sepang.

„De fiecare dată când urc în monopost, simt aceeași responsabilitate: să reprezint România cât mai bine. Malaysia e mai mult decât o cursă pentru mine, este un weekend în care lumea motorsportului se uită la noua generație”, a declarat David Cosma Cristofor.

Joshua Evans, directorul Evans GP, a declarat că echipa este încântată să îl primească pe pilotul român, subliniind experiența acumulată de acesta în campionatele din UAE și Italia.

David Cosma Cristofor, născut la București în 2009, a început kartingul la șase ani și a trecut ulterior la monoposturi. În prezent concurează cu PREMA Racing în Campionatul Italian de Formula 4.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Scandal în Corbeanca, la doi pași de Paradisul Verde al lui Țânțăreanu. Primarul userist al comunei este acuzat că a construit ilegal o structură pentru panouri fotovoltaice. Cum se apără edilul
Gandul
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore
Cancan
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport
Am deschis ușa și am intrat în iad: ce ascunde Fortul 13 Jilava, locul unde oamenii erau zdrobiți de foame, frig și întuneric!
Libertatea
Ce au descoperit medicii legiști în corpul Valentinei. Necropsia tinerei de 28 de ani a scos la iveală detalii șocante!
CSID
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia