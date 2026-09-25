Fotbalist israelian, eliminat pentru că a simulat un atac armat cu steagul de la colțul terenului

Fotbalistul israelian Abu-Farhi a fost eliminat pentru că a simulat un atac armat cu un steag de la colțul terenului. Incidentul s-a produs în timpul meciului din Liga Națiunilor, Austria – Israel.

După ce a marcat un gol, atacantul echipei naționale a Israelului, Abu-Farhi, a luat steagul de la colțul de terenului și a simulat că trage cu pușca.

Fotbalistul avea un cartonaș galben luat înainte de incident. Ca urmare, atunci când arbitrul i-a arătat al doilea cartonaș galben, el a fost eliminat de pe teren. Meciul s-a încheiat cu victoria Austriei, scor 3-1.

Jucătorul a protestat față de decizia arbitrului încă de pe teren. După meci, jurnaliștii austrieci au scris că Abu-Farhi ar fi putut simula o lovitură cu un băț de biliard și că arbitrul a interpretat gestul în mod greșit.