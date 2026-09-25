Suedia-România în Liga Națiunilor. Hagi revine pe banca naționalei, ce televiziune va transmite meciul

România, cu Hagi pe bancă, va întâlni Suedia vineri seara, pe stadionul „Strawberry Arena” din Solna, în prima etapă a noii ediții din Liga Națiunilor. Partida face parte din Grupa B4 în care mai sunt incluse Polonia și Bosnia și Herțegovina.

Deoarece este o acțiune a naționalei extrem de intensă, cu patru meciuri în doar 10 zile, selecționerul Gică Hagi a decis să nu deplaseze întregul lot în Suedia, a anunțat FRF.

Astfel, nouă dintre cei 32 de tricolori convocați nu au făcut deplasarea în Suedia și au rămas să se antreneze la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia. Jucătorii rămași în cantonament sunt Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan, a precizat FRF.

Ce televiziune din România transmite meciul din Suedia

Partida Suedia – România va începe vineri, la ora 21.45. Meciul poate fi văzut pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY. De altfel, și celelalte partide din această toamnă din Liga Națiunilor vor fi transmise de postul și platforma menționate.

UEFA a stabili brigada de arbitri a partidei din Suedia. Arbitrul ceh Ondrej Berka va conduce la centru. Asistenții săi vor fi Matej Vlcek și Kamil Hajek, în timp ce al patrulea arbitru va fi Ondrej Pechanec. Arbitrul video este italianul Michael Fabbri, iar arbitrul asistent video va fi cehul Karel Roucek.

Ondrej Berka a mai arbitrat un meci al naționalei României. Este vorba despre amicalul cu Slovacia, scor 0-2, care a avut loc la câteva zile după eșecul cu Turcia din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.

Program încărcat pentru Hagi și tricolori

România are un program încărcat în următoarele zile. După meciul Suedia – România (Strawberry Arena – Solna), vor fi următoarele partide: România – Bosnia Herțegovina (28 septembrie, Arena Națională, fără spectatori), Polonia – România (2 octombrie, Narodowy – Varșovia) și România – Suedia (5 octombrie, Arena Națională).

Toate partidele fac parte din Liga Națiunilor.