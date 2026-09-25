„Cred că un jucător ca el merită”. Scaloni, selecționerul Argentinei, despre retragerea lui Messi

„Cred că un jucător ca el merită asta. Și eu mi-am dorit să fiu acolo, personal, la retragerea lui. Iar pentru că, în acest moment, nu știu cât voi mai fi selecționer, am făcut în așa fel încât el să poată avea parte de acest meci de retragere”, a spus Scaloni într-o conferință de presă premergătoare partidelor amicale pe care Argentina le va susține în această fereastră internațională.

Messi, în vârstă de 39 de ani, va evolua pentru ultima dată în tricoul Argentinei pe 6 octombrie, pe stadionul Monumental din Buenos Aires, într-un meci amical cu Benin. Atacantul lui Inter Miami și-a anunțat la sfârșitul lunii august retragerea din fotbalul internațional.

„Știam tot ce avea de înfruntat și, cu toate acestea, și-a dorit și a făcut efortul de a veni să își ia rămas-bun alături de oamenii lui, alături de cei care îl iubesc atât de mult. Și cred că, dacă trebuie să existe un omagiu, acesta trebuie să aibă loc acum, pentru că mai târziu magia poate să nu mai fie aceeași. Cred că acum este momentul ca el să simtă dragostea tuturor”, a adăugat Scaloni.

„Nu va mai exista niciodată cineva ca el”

Selecționerul Argentinei a vorbit și despre relația profesională pe care a avut-o cu Messi și despre impactul acestuia asupra echipei naționale.

„Pentru mine, să îl antrenez a fost experiența supremă. A fost un vis. I-am spus-o și voi spune asta toată viața. Nu va mai exista niciodată cineva ca el”, a afirmat Scaloni.

Messi își încheie cariera internațională ca golgheter all-time al Argentinei, cu 125 de goluri, dintre care 21 la Cupele Mondiale. El a participat la șase ediții ale turneului final, iar la ultima, din 2026, a jucat toate cele opt meciuri și a înscris opt goluri. Cu Argentina, Messi a câștigat Copa América în 2021 și 2024 și Cupa Mondială din 2022.

Messi, deținătorul recordului pentru cele mai multe trofee Balonul de Aur, cu opt astfel de distincții, este nominalizat și la ediția din acest an a premiului, care va fi acordat pe 26 octombrie. Scaloni nu a avut nicio reținere în a spune cine merită premiul.

„După Cupa Mondială pe care tocmai a disputat-o, nu prea mai sunt multe de adăugat”, a declarat Scaloni.

„Dacă premiul este acordat celui mai bun jucător, nu există nicio îndoială. Este deja al lui, iar statisticile o demonstrează. Atât timp cât se află pe teren, este greu de susținut că nu merită acest premiu”, a completat el.

Scaloni nu a decis dacă rămâne selecționer

Conferința de presă a lui Scaloni a adus și noi declarații privind viitorul său la națională. Contractul selecționerului expiră în decembrie, iar acesta a lăsat deschisă posibilitatea unei prelungiri.

„Vom discuta – există toată disponibilitatea de a ne așeza la masă. Cu siguranță există dorința de a fi aici, dar sunt multe aspecte pe care trebuie să le discutăm cu președintele (n.r.: Federației Argentiniene de Fotbal, Claudio Tapia)”, a spus Scaloni.

El a precizat că decizia nu depinde de un singur factor. Întrebat dacă este vorba despre aspecte financiare sau sportive, Scaloni a răspuns: „Câte puțin din toate”.

Selecționerul a sugerat după înfrângerea cu Spania în finala Cupei Mondiale din iulie că mandatul său ar putea ajunge la final, însă mai mulți internaționali argentinieni au cerut public continuarea sa pe banca tehnică.

Argentina începe tranziția după generația Messi

Scaloni a inclus mai mulți jucători tineri în lotul pentru meciurile amicale din această perioadă, în cadrul procesului de tranziție după retragerile lui Messi și Nicolás Otamendi.

„Aceste meciuri reprezintă o oportunitate pentru jucătorii tineri să își lase amprenta. Dacă acești tineri sunt aici, este pentru că merită. Sper să profite de această șansă”, a declarat selecționerul.

Argentina va întâlni Bolivia pe 30 septembrie, la Córdoba, Burkina Faso pe 3 octombrie și Benin pe 6 octombrie, ultimele două partide urmând să se dispute pe Monumental, la Buenos Aires.