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Premii europene pentru cei care protejează natura. Cine poate intra în cursă

Comisia Europeană caută proiecte care pot deveni exemple pentru protejarea naturii în Europa. România se numără printre țările din care au fost depuse puține candidaturi la edițiile anterioare.
Premii europene pentru cei care protejează natura. Cine poate intra în cursă
Premiul European Natura 2000/sursa foto: Comisia Europeană
Maria Miron
25 sept. 2026, 16:57, Știri externe
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Organizații, autorități, companii, proprietari de terenuri, instituții de învățământ și persoane fizice implicate în conservarea biodiversității se pot înscrie la cea de-a opta ediție a Premiului European Natura 2000. Înscrierile sunt deschise până pe 16 octombrie 2026, ora 13.00, ora României.

Potrivit Comisiei Europene (CE), premiul recompensează rezultate obținute în administrarea și protejarea siturilor Natura 2000, a speciilor și habitatelor protejate, dar și inițiative care aduc beneficii comunităților locale.

România, printre țările încurajate să intre în competiție

Pot candida entități sau grupuri cu sediul în Uniunea Europeană. Sunt excluși cei implicați în organizarea actualei ediții a premiului, angajații Comisiei Europene și organizațiile aflate în curs de lichidare. Proiectele trebuie să aibă o legătură explicită cu cel puțin un sit Natura 2000 și să prezinte rezultate concrete obținute în ultimii cinci ani. Candidaturile pot fi depuse în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Comisia Europeană încurajează în mod special candidaturile din România, alături de cele din Croația, Malta, Suedia, Finlanda, Cipru, Luxemburg și Letonia, state care au avut o participare redusă la edițiile precedente.

Competiția este deschisă și proiectelor din afara zonei tradiționale de conservare a naturii, inclusiv celor derulate de școli, companii, asociații sportive, proprietari de terenuri, grupuri de pescari sau vânători și organizații din turism.

Cinci categorii, inclusiv una nouă pentru orașe

La actuala ediție, premiile sunt acordate în cinci categorii: conservarea pe uscat, mediul marin și costier, orașe și localități, beneficii pentru comunități și implicarea publicului.

Categoria dedicată orașelor și localităților este o noutate. Pot fi înscrise aici inițiative desfășurate în situri Natura 2000 urbane sau periurbane, inclusiv cele care contribuie la reducerea efectelor inundațiilor și secetei, la răcorirea orașelor sau la combaterea poluării.

Finaliștii celor cinci categorii intră automat și în cursa pentru Premiul Cetățenilor Europeni. Spre deosebire de celelalte distincții, acesta este decis prin vot public online.

Aceștia urmează să fie anunțați la începutul lunii martie 2027, iar votul public se va desfășura până la jumătatea lunii aprilie. Câștigătorii vor fi anunțați în mai 2027.

De la protejarea berzei negre la refacerea a 8.000 de hectare de turbării

Premiul European Natura 2000 a fost lansat în 2014, iar până acum 41 de organizații și parteneriate au câștigat distincția. În total, competiția a atras 620 de candidaturi din Uniunea Europeană și a avut 171 de finaliști. Numai la ediția din 2024 au fost implicate 108 organizații.

Printre proiectele premiate recent s-au numărat o inițiativă pentru protejarea berzei negre în Polonia, care a câștigat Premiul Cetățenilor Europeni, și un proiect din Estonia prin care au fost refăcute condițiile naturale pe aproape 8.000 de hectare de turbării.

Au mai fost premiate proiecte din Italia, Irlanda și Portugalia, precum și o inițiativă comună din Franța și Spania pentru refacerea pajiștilor montane din Pirinei.

Premiul nu presupune acordarea unei sume de bani, ci oferă câștigătorilor recunoaștere la nivel european și un trofeu, distincțiile fiind înmânate în cadrul unei ceremonii organizate de Comisia Europeană.

Rețeaua Natura 2000 cuprinde peste 27.000 de situri terestre și marine protejate din Europa și urmărește conservarea celor mai valoroase și amenințate specii și habitate de pe continent. România are 606 astfel de situri, dintre care nouă marine, iar rețeaua acoperă 22,7% din teritoriul terestru al țării, potrivit datelor furnizate de Comisia Europeană.

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