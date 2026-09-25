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Avioane de luptă finlandeze și suedeze, ridicate pentru interceptarea unor aeronave militare rusești în Golful Finlandei

Avioane de luptă finlandeze și suedeze au fost ridicate de la sol pentru a intercepta și identifica aeronave militare rusești aflate în spațiul aerian internațional deasupra Golfului Finlandei, a anunțat Forțele Aeriene Finlandeze.
Avioane de luptă finlandeze și suedeze, ridicate pentru interceptarea unor aeronave militare rusești în Golful Finlandei
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Foto: X/FinnishAirForce
Andrei Rachieru
25 sept. 2026, 10:15, Știri externe
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Misiunea a avut loc joi, 24 septembrie, și a reprezentat prima misiune operațională comună de identificare desfășurată de Finlanda și Suedia.

Finlanda și Suedia au trimis avioane de luptă pentru identificarea aeronavelor rusești

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Potrivit Forțelor Aeriene Finlandeze, avioane de vânătoare finlandeze și suedeze aflate în serviciul de reacție rapidă (Quick Reaction Alert – QRA) au fost mobilizate pentru a intercepta și identifica aeronavele militare rusești, conform Reuters.

Operațiunea s-a desfășurat în spațiul aerian internațional deasupra Golfului Finlandei, fără ca autoritățile finlandeze să indice în comunicatul citat de Reuters că aeronavele rusești ar fi încălcat spațiul aerian național.

Misiunile QRA sunt desfășurate pentru reacția rapidă la apariția unor aeronave militare care necesită identificare sau monitorizare.

Prima misiune operațională comună Finlanda-Suedia

Forțele Aeriene Finlandeze au precizat că operațiunea din 24 septembrie a fost prima misiune operațională comună de identificare finlandezo-suedeză.

Misiunea marchează o nouă etapă în cooperarea militară dintre cele două țări nordice, care au devenit membre NATO în urma schimbării politicilor lor de securitate după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Finlanda a aderat la NATO în aprilie 2023, iar Suedia a devenit membră a Alianței în martie 2024.

Prezența aeronavelor militare rusești în zona Mării Baltice și a Golfului Finlandei este monitorizată îndeaproape de statele NATO din regiune. Interceptarea și identificarea aeronavelor militare reprezintă o procedură utilizată de statele membre pentru supravegherea spațiului aerian și menținerea situației operaționale.

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