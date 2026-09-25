Moștenitorii lui Dolly Parton au emis un ordin de restricție temporar împotriva nepotului cântăreței

She’s Alive, entitatea fondată pentru a gestiona și proteja averea lui Dolly Parton, depusese plângerea împotriva lui Seaver și a Squadron Augmented Protection Services. Moștenitorii l-au acuzat pe Seaver, în dosarele judiciare, că a amenințat că va comite acte de violență și va distruge moștenirea și imperiul de afaceri al mătușii sale, potrivit AP.

Ordinul precizează că instanța a luat în considerare amenințările repetate menționate în plângere, precum și presupusele cereri de plată și „pretinsul acces al lui Seaver la arme, experiența sa cu violența și intenția de a riposta”. Se descriu comunicările ca fiind „îngrijorătoare”, menționând în mod specific amenințarea cu utilizarea forței.

Interdicție de a discuta cu angajații

Conform ordinului, Seaver și compania sa, SAPS, care a asigurat securitatea lui Parton, trebuie să se abțină de la a intra în orice proprietate She’s Alive sau de a discuta cu angajații și partenerii de afaceri She’s Alive sau de a se afla la o distanță mai mică de 305 metri de aceștia. Ordinul are, de asemenea, scopul de a-l împiedica pe Seaver să interfereze cu relațiile sale de afaceri.

Audiere programată pentru 7 octombrie

În cererea de ordin restrictiv temporar depusă de She’s Alive și în alte documente judiciare, Seaver este acuzat că a trimis mesaje din ce în ce mai amenințătoare în ultimele săptămâni. She’s Alive este condusă de Danny Nozell, managerul lui Parton de multă vreme.