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La peste 60 de ani de la lansare, filmul „The Sound of Music” are un muzeu dedicat în Austria

Primul muzeu dedicat filmului „The Sound of Music” a fost deschis în orașul Salzburg din Austria. În cadrul muzeului, sunt expuse aproape 450 de obiecte din film, inclusiv recuzită, costume, postere și înregistrări muzicale.
La peste 60 de ani de la lansare, filmul „The Sound of Music” are un muzeu dedicat în Austria
Sursa foto: X / @pedro_colletti
Ioana Târziu
24 sept. 2026, 18:02, Cultură-Media
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Pe lângă celebrarea filmului din 1965 cu Julie Andrews, muzeul explorează istoria familiei Von Trapp.

Povestea despre fuga din Austria ocupată de naziști și despre cum a devenit un grup muzical celebru a inspirat și un musical de pe Broadway regizat de Rodgers și Hammerstein, notează Euronews.

Unde se află muzeul dedicat filmului

Muzeul dedicat celebrului film este găzduit în Palatul Hellbrunn, din secolul al XVII-lea.

Vizitatorii pot explora unele dintre platourile originale ale filmului, inclusiv faimosul foișor unde Liesl și Rolf au cântat „Sixteen Going on Seventeen”.

Sute de obiecte folosite în „The Sound of Music”

Muzeul prezintă, de asemenea, aproape 450 de obiecte din film, inclusiv recuzită, costume, postere și înregistrări muzicale.

Expoziția este deschisă zilnic până pe 1 noiembrie. Ulterior, aceasta se va redeschide în martie 2027, potrivit sursei citate.

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