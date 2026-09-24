De la pantoful pe cap la Dior. Expoziția care dezvăluie secretul dintre Salvador Dalí și modă

Expoziția de la Palazzo Reale din Milano reunește peste 200 de obiecte, printre care opere de artă, articole vestimentare, fotografii și materiale de arhivă, pentru a explora modul în care excentricul și remarcabilul artist spaniol s-a inspirat din modă și felul în care generații de designeri s-au inspirat, la rândul lor, din maestrul suprarealismului.

„Relația dintre Dalí și modă se regăsește în întreaga sa operă. Când începi să-i privești din nou lucrările, este incredibil. Parcă o vezi peste tot. O vezi în puterea transformatoare a modei, de care, desigur, el era atât de interesat, în arta transformării, arta șocului, arta deghizării, iar lista poate continua. Și descoperi că termenii asociați operei sale pot fi aplicați modei”, spune Judith Clark, unul dintre curatorii expoziției, potrivit Euronews.

Legătura lui Dalí cu moda datează din anii 1930

Relația lui Dalí cu moda datează din anii 1930, când artistul a colaborat cu designeri precum Elsa Schiaparelli.

„Moda se inspiră din Dalí și continuă să o facă și astăzi, iar acesta este un aspect deosebit de interesant evidențiat de expoziție. Totuși, Dalí însuși, până la mijlocul anilor 1930, lucra alături de designeri de modă renumiți precum Elsa Schiaparelli și, inevitabil, se inspira din modă”, spune Laura Bartolomé, curatorul expoziției.

Un astfel de exemplu al acestei colaborări este celebra pălărie în formă de pantof a lui Schiaparelli, inspirată de o imagine cu Dalí având un pantof de damă așezat pe cap. Dalí a schițat apoi ideea pentru Schiaparelli, care a transformat-o într-o adevărată pălărie în formă de pantof cu toc.

„Picturile și operele sale de artă au devenit modă, dar și reversul a fost valabil: moda și-a făcut loc în picturile sale și în obiectele suprarealiste ale epocii”, explică Clark.

Dalí, manechinele, hainele și corpul uman

Expoziția explorează acest schimb prin fascinația lui Dalí pentru manechine, haine și corpul uman, alături de creații ale unor designeri contemporani, printre care Daniel Roseberry pentru Schiaparelli și Maria Grazia Chiuri și Jonathan Anderson pentru Dior.

Expoziția nu urmează o ordine cronologică. Ea îi poartă pe vizitatori într-o călătorie mai amplă, punând operele de artă și articolele vestimentare în dialog și dezvăluind conexiunile dintre universul vizual al lui Dalí și modă și invers.

„Sunt expuse cele mai recente creații ale lui Daniel Roseberry pentru Schiaparelli, precum și cele realizate de Maria Grazia Chiuri și Jonathan Anderson pentru Dior”, spune Bartolomé.

„A fost o provocare, dar și o oportunitate unică de a-l conecta pe Dalí nu doar cu cele mai renumite nume din istoria modei secolului XX, ci și cu influența sa durabilă asupra directorilor de creație și designerilor unor case de modă celebre din prezent”, conchide ea.