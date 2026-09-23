Scandalul participării Israelului la Eurovision continuă. Decizia surprinzătoare luată de Olanda pentru 2027

Postul Avrotros a boicotat concursul

Rețeaua olandeză Avrotros s-a retras în 2026 și a anunțat că nu va participa nici în 2027, susținând că această competiție „nu mai poate fi considerată neutră”, având în vedere diviziunile privind participarea Israelului și războiul din Gaza, potrivit BBC.

NPO, organizația care coordonează serviciile publice de radiodifuziune din Olanda, a intervenit acum și a anunțat că ediția va fi transmisă de organizația de radiodifuziune NOS, în timp ce un juriu independent va selecta reprezentantul Olandei.

Jurre Bosman, directorul media al NPO, a declarat: „Este important ca, în calitate de radiodifuzor public, să rămânem parte a acestui eveniment european care unește oamenii, mai ales în acest moment”.

Participarea Israelului, în centrul controverselor

Participarea Israelului la concurs a devenit extrem de controversată, iar cinci țări, inclusiv Olanda, au boicotat ediția din acest an.

În august, organizatorul Eurovision, Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), a anunțat că va exclude orice țară implicată într-un conflict armat de la găzduirea concursului.

Asta înseamnă că, deși Israelul poate participa în continuare la competiție, în cazul în care ar câștiga ar trebui să ceară unei alte țări să găzduiască ediția în numele său.

EBU a propus, de asemenea, modificări ale sistemului de vot, afirmând că votul motivat politic a devenit „persistent” și este considerat pe scară largă „profund îngrijorător”.

Avrotros nu consideră suficiente schimbările propuse

Cu toate acestea, Avrotros a declarat că aceste modificări „nu oferă suficientă încredere că caracterul independent și neutru al concursului Eurovision a fost restabilit”.

În declarația sa de miercuri, NPO a spus că EBU a „făcut pași importanți în ceea ce privește regulile” concursului.

Recunoscând că Eurovision provoacă „sentimente amestecate” în Olanda, NPO a afirmat că i-a cerut „în mod explicit EBU să facă din nou din caracterul unificator al festivalului o parte importantă a evenimentului”.

NPO a mai anunțat că reprezentantul Olandei va fi ales de „o echipă independentă de experți”, care va „coordona cu atenție procesul privind reprezentantul”.

Cinci țări au boicotat ediția din 2026

Islanda, Spania, Irlanda și Slovenia s-au retras de la ediția din 2026, alături de Olanda.

Ediția din 2027 va avea loc pe 14 mai, la Burgas, după ce cântăreața bulgară Dara a câștigat concursul din acest an cu piesa „Bangaranga”.

Directorul Eurovision, Martin Green, a declarat într-un comunicat: „Suntem încântați să întâmpinăm Olanda din nou la Eurovision în 2027.

„Apreciem discuțiile constructive pe care le-am avut cu NPO și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm pentru a consolida concursul ca un loc care reflectă cu adevărat spiritul «United By Music»”.