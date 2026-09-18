Marea Britanie s-a săturat de eșecurile la Eurovision. Parlamentarii vor să afle cine alege piesele și artiștii

Comisia pentru Digital, Cultură, Media și Sport din Parlamentul britanic urmează să analizeze rezultatele obținute de Regatul Unit în ultimii ani la Eurovision, potrivit BBC. De altfel, reprezentanți ai BBC și specialiști din industria muzicală ar urma să fie chemați la audieri în lunile următoare, iar comisia va primi probabil și puncte de vedere în scris.

În Marea Britanie, reprezentantul la Eurovision este ales de BBC, uneori în colaborare cu o casă de discuri sau o companie de management muzical.

Președinta comisiei, Caroline Dinenage, a explicat că parlamentarii vor să afle cine ia decizia privind reprezentantul țării, pe baza căror criterii și dacă rezultatele foarte slabe din ultimii ani sunt provocate de alegerea pieselor, de prestațiile artiștilor sau de alți factori.

Un singur rezultat de top în ultimii 15 ani

Statisticile explică interesul parlamentarilor. În ultimii 15 ani, Marea Britanie a reușit o singură dată să încheie concursul mai sus de locul 15.

Excepția a fost Sam Ryder, care a ocupat poziția a doua în 2022 cu „Space Man”, fiind devansat de Kalush Orchestra, reprezentanta Ucrainei.

În 2026, Look Mum No Computer, proiectul muzicianului Sam Battle, a terminat pe ultimul loc, obținând un singur punct cu piesa „Eins, Zwei, Drei”. Mae Muller s-a clasat penultima în 2023, iar James Newman a încheiat concursul din 2021 pe ultima poziție, fără niciun punct.

Situația contrastează puternic cu influența internațională a industriei muzicale britanice și cu numărul mare de artiști britanici care au succes la nivel mondial.

Trei decenii de la ultima victorie

Următoarea ediție Eurovision, programată la Burgas, în Bulgaria, va marca 30 de ani de la ultima victorie britanică. Katrina and the Waves au câștigat concursul în 1997 cu piesa „Love Shine A Light”, acumulând 227 de puncte.

Marea Britanie a organizat în trecut și selecții televizate în care publicul putea participa la alegerea reprezentantului. Ultima astfel de formulă a fost folosită în 2019, prin emisiunea „Eurovision: You Decide”. Câștigătorul selecției, Michael Rice, a terminat însă pe ultimul loc la concursul desfășurat la Tel Aviv.

Audierea parlamentarilor nu are încă o dată stabilită. După analizarea informațiilor, comisia ar putea publica un raport cu recomandări adresate BBC privind participarea britanică la Eurovision.