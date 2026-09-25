Cinci fetuși, găsiți aruncați la gunoiul unei morgi. Un angajat al spitalului a fost suspendat

Cinci fetuși au fost găsiți într-un container pentru deșeuri medicale din morga spitalului din Rangueil, Toulouse, a anunțat vineri seară Spitalul Universitar din Toulouse, potrivit Le Figaro. Conducerea suspectează „un act izolat al unui profesionist”.

„Sub rezerva anchetelor în curs și fără a prejudicia rezultatele anchetei judiciare, primele elemente rezultate în urma constatărilor efectuate la fața locului conduc la suspiciunea unui act izolat al unui profesionist”, se arată într-un comunicat comun al Spitalului Universitar din Toulouse și al Agenției Regionale de Sănătate.

Angajatul, suspendat

Persoana suspectată a fost suspendată, potrivit comunicatului. Conducerea Spitalului Universitar din Toulouse a decis, de asemenea, să deschidă „o anchetă administrativă internă”.

Conducerea spitalului a anunțat că a informat „imediat” poliția și Agenția Regională de Sănătate și a sesizat procurorul, care a decis să „desfășoare imediat o misiune de control”.

„Prezența acestor fetuși în container este profund contrară oricărei proceduri existente și aplicabile privind gestionarea corpurilor care așteaptă să fie înhumate sau incinerate, precum și principiilor etice”, se arată în comunicat.