Prima pagină » Știri externe » Cinci fetuși, găsiți aruncați la gunoiul unei morgi. Un angajat al spitalului a fost suspendat

Cinci fetuși, găsiți aruncați la gunoiul unei morgi. Un angajat al spitalului a fost suspendat

Descoperire șocantă în containerul de deșeuri medicale al unei morgi. Cinci fetuși au fost găsiți aruncați la gunoi. Un cadru medical a fost suspendat imediat, iar procurorii au deschis o anchetă penală.
Cinci fetuși, găsiți aruncați la gunoiul unei morgi. Un angajat al spitalului a fost suspendat
Sursa foto: Pexels - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
25 sept. 2026, 21:32, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cinci fetuși au fost găsiți într-un container pentru deșeuri medicale din morga spitalului din Rangueil, Toulouse, a anunțat vineri seară Spitalul Universitar din Toulouse, potrivit Le Figaro. Conducerea suspectează „un act izolat al unui profesionist”.

„Sub rezerva anchetelor în curs și fără a prejudicia rezultatele anchetei judiciare, primele elemente rezultate în urma constatărilor efectuate la fața locului conduc la suspiciunea unui act izolat al unui profesionist”, se arată într-un comunicat comun al Spitalului Universitar din Toulouse și al Agenției Regionale de Sănătate.

Angajatul, suspendat

Persoana suspectată a fost suspendată, potrivit comunicatului. Conducerea Spitalului Universitar din Toulouse a decis, de asemenea, să deschidă „o anchetă administrativă internă”.

Conducerea spitalului a anunțat că a informat „imediat” poliția și Agenția Regională de Sănătate și a sesizat procurorul, care a decis să „desfășoare imediat o misiune de control”.

„Prezența acestor fetuși în container este profund contrară oricărei proceduri existente și aplicabile privind gestionarea corpurilor care așteaptă să fie înhumate sau incinerate, precum și principiilor etice”, se arată în comunicat.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Trump i-ar fi acordat Ucrainei licența pentru producția de rachete Patriot, spune Zelenski
Gandul
Cum arăta Valentina înainte de tragedie. Vecinul lui Vlad, suspectul principal, face noi dezvăluiri: 'Avea un
Cancan
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Prosport
Armata SUA pregătește posibila desfășurare de trupe în Cuba. Ce unități ar putea fi trimise - Document
Libertatea
Lași ușa mașinii de spălat deschisă după fiecare spălare? Motivul pentru care ar fi cazul să nu o mai faci
CSID
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia