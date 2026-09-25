Putin, noua vilă de lux de pe malul Mării Negre: vacanțele cu amanta, misterul costurilor și pericolul dronelor ucrainene

„Bocharov Ruchey”, construită inițial în 1955, a fost demolată în 2024. Potrivit zvonurilor, ar fi destinația preferată a lui Putin pentru a-și petrece vacanțele în compania amantei sale, fosta gimnastă olimpică Alina Kabaeva, conform Il Messaggero.

Cele mai recente imagini din satelit arată că acoperișurile noilor clădiri au fost în sfârșit finalizate.

Misterul costurilor și recrutarea pe rețelele sociale

Nu se cunoaște costul total al imobilului. Cu toate acestea, o anchetă jurnalistică a dezvăluit că lucrările ar fi coordonate de FSO, Serviciul Federal de Protecție, gestionat de un consorțiu legat de cercul oligarhului Arkady Rotenberg.

Prețurile fiecărei licitații oscilează între 90 și 500 de milioane de ruble.

În ce privește angajații, se pare că muncitorii au fost recrutați prin intermediul platformelor de socializare și al site-urilor web. În anunțuri, șantierul era camuflat sub denumirea de „structură strategică”. Candidații erau avertizați cu privire la o etapă riguroasă de verificări de securitate. Muncitorilor li se ofereau, pe lângă bani, trei mese pe zi și cazare într-o pensiune dotată cu piscină.

Lucrările la Bocharov Ruchey au continuat în ritm alert chiar și fără prezența fizică a președintelui.

Financial Times a calculat că Putin și-a redus drastic vizitele la Sochi din cauza războiului din Ucraina. Dacă înainte de conflict mergea acolo de până la 24 de ori pe an, în 2024 și 2025 călătoriile s-au redus la doar două vizite anuale.

Chiar și demolarea din 2024 ar fi fost determinată de îngrijorarea profundă a lui Putin cu privire la propria siguranță în fața dronelor ucrainene, care lovesc acum în mod regulat coasta Mării Negre.

Cea din Sochi, de altfel, este doar una dintre proprietățile sale luxoase. Rețeaua prezidențială include și reședința de la Lacul Valdai (recent cenzurată pe Yandex Maps) și palatul colosal de un miliard de dolari situat lângă Gelendzhik.

Un palat uriaș fără apărare

De luni de zile, Kievul bombardează infrastructurile petroliere și energetice rusești. Acum, armata ucraineană a luat în vizor și reședințele președintelui rus.

Pe 7 august a fost distrus sofisticatul sistem Volna Kupol Garant, o stație fixă uriașă utilizată pentru a bloca semnalele satelitare și a neutraliza dronele.

„Sistemul este eficient împotriva dronelor, dar dezavantajul său este că are dimensiunile unei mici baze militare și poate fi ușor detectat din aer”, potrivit analistului militar Yan Matveyev.

Cu toate acestea, distrugerea sistemului Volna a deschis o breșă în cer.

„Imaginile din satelit arată distrugerea a cel puțin unui lansator. Acum, «palatul» lui Putin a rămas fără protecție”, a afirmat Matveyev.