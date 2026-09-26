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Cutremur cu magnitudinea de 6,6 în Noua Caledonie. Seismul s-a produs la o adâncime de zece kilometri

Un cutremur cu magnitudinea de 6,6 s-a produs în apropiere de Noua Caledonie, la o adâncime de zece kilometri. Seismul nu reprezintă o amenințare de tsunami.
Cutremur cu magnitudinea de 6,6 în Noua Caledonie. Seismul s-a produs la o adâncime de zece kilometri
Sursa foto: Captură video X / @geoshake_ai
Ioana Târziu
26 sept. 2026, 04:54, Știri externe
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Cutremurul s-a produs sâmbătă în Pacific, în apropiere de Noua Caledonie

Serviciul de Studii Geologice al Statelor Unite a înregistrat inițial cutremurul cu o magnitudine de 7, la o adâncime de 17,1 kilometri.

Agenția a corectat ulterior ambele măsurători, notează Reuters.

Sistemul de avertizare de tsunami din SUA a indicat că seismul nu a reprezentat o amenințare de tsunami pentru Hawaii, Guam, Insulele Mariane de Nord și Samoa Americană.

La momentul actual, nu există raportări imediate despre victime sau pagube semnificative în urma cutremurului.

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