Cutremur cu magnitudinea de 6,6 în Noua Caledonie. Seismul s-a produs la o adâncime de zece kilometri

Un cutremur cu magnitudinea de 6,6 s-a produs în apropiere de Noua Caledonie, la o adâncime de zece kilometri. Seismul nu reprezintă o amenințare de tsunami.