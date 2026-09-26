Cutremur cu magnitudinea de 6,6 în Noua Caledonie. Seismul s-a produs la o adâncime de zece kilometri

Cutremurul s-a produs sâmbătă în Pacific, în apropiere de Noua Caledonie
Serviciul de Studii Geologice al Statelor Unite a înregistrat inițial cutremurul cu o magnitudine de 7, la o adâncime de 17,1 kilometri.
Agenția a corectat ulterior ambele măsurători, notează Reuters.
Sistemul de avertizare de tsunami din SUA a indicat că seismul nu a reprezentat o amenințare de tsunami pentru Hawaii, Guam, Insulele Mariane de Nord și Samoa Americană.
La momentul actual, nu există raportări imediate despre victime sau pagube semnificative în urma cutremurului.