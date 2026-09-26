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Un site le permite utilizatorilor să controleze online arme adevărate. Accesul se face contra cost

Un site recent lansat le permite utilizatorilor să controleze online arme adevărate. Aceștia pot participa la o partidă de tir. Accesul se face contra cost.
Un site le permite utilizatorilor să controleze online arme adevărate. Accesul se face contra cost
sursa foto: captură foto shov.com
Petru Mazilu
26 sept. 2026, 14:16, Știri externe
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Un site lansat recent le permite utilizatorilor să tragă controlând de la distanță o armă direct din browserul web, anunță Futurism. Niciodată nu a fost mai ușor să tragi cu o armă, nici măcar nu trebuie să te ridici de pe canapea, a fost concluzia celor care au intrat pe site.

Este vorba despre arme pneumatice care trag cu muniție din cauciuc de calibrul 68. Arma a fost clasificată drept „mai puțin letală”. Acest tip de muniție este folosită de polițiștii din întreaga lume.

Cum decurge o rundă de tir cu arma controlată online

Site-ul nu reproduce scene de război. Utilizatorii pot prelua controlul asupra armei dorite în runde care țin câte 90 de minute. În timpul utilizării se aud zgomote reale, precum cele făcute de arme

12 tipuri de armă sunt oferite utilizatorilor. Aceștia trebuie să plătească 5 dolari pentru a cumpăra 5 credite. Țintele sunt rotunde și își schimbă culoarea din verde în roșu atunci când sunt lovite.

Utilizatorii participă la un concurs, iar locurile neocupate de oameni sunt ocupate automat de un jucător controlat de inteligența artificială. Rezultatele tragerii sunt afișate în timp real pe ecran.

Între joc și realitate

Proiectul apare într-un moment în care armele operate de la distanță devin o prezență obișnuită pe câmpurile de luptă reale. În 2021, Israelul a folosit o armă similară, controlată de la distanță, pentru a asasina un important om de știință iranian din domeniul nuclear.

În războiul din Ucraina se folosesc frecvent arme controlate de la distanță și arme autonome bazate pe inteligență artificială.

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