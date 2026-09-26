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De la glumă, la controversă. O dronă aeriană care stropește un câine cu apă a stârnit o uriașă dezbatere

O dronă aeriană care stropește un câine cu apă a stârnit o uriașă dezbatere pe rețelele de socializare. Inițial, comentatorii au făcut glume, dar apoi discuția a devenit serioasă axându-se pe modul în care pot fi folosite dronele pentru controlul societății.
De la glumă, la controversă. O dronă aeriană care stropește un câine cu apă a stârnit o uriașă dezbatere
sursa foto: captură foto, X
Petru Mazilu
26 sept. 2026, 13:08, Social
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Un videoclip amuzant s-a transformat într-o dezbatere de amploare pe rețelele de socializare. Imaginile arată o dronă aeriană care coboară de la mare înălțime deasupra unui câine. Când ajunge deasupra animalului drona începe să arunce apă. Câinele este luat prin surprindere ceea ce i-a făcut pe unii comentatori să glumească.

„Nimic din milioanele de ani de evoluție nu a pregătit acest câine pentru un astfel de scenariu”, a scris un comentator.

Clipul cu drona care udă un câine s-a viralizat

Ulterior, videoclipul s-a viralizat. Potrivit Futurism, se pare că imaginile sunt din orașul Linyi în provincia chineză Shandong. Totuși, originea videoclipului nu a putut fi verificată din surse independente. Se speculează că  a fost o demonstrație realizată de o companie chineză neidentificată care dezvoltă drone pentru curățarea panourilor solare.

Drona echipată cu furtunuri planează deasupra câinelui și îl udă din abundență, oferindu-i un duș neașteptat. Câinele pare să se distreze, lăsându-se udat și dând din coadă. Imaginile amuzante au provocat o dezbatere cu implicații mult mai complexe.

„Îmi pot imagina o variantă a acestui sistem folosită pentru controlul mulțimilor, cu gaze lacrimogene”, a speculat o altă persoană.

Dronele ar putea fi folosite pentru curățarea panourilor fotovoltaice

Experții confirmă că în China există o piață pentru aparatele zburătoare destinate curățării panourilor fotovoltaice. Țara este lider incontestabil în valorificarea energiei solare, având o capacitate instalată de aproape 1.300 de gigawați. Cel mai mare parc solar al său, situat pe Podișul Tibetan, se întinde pe o suprafață de peste 420 de kilometri pătrați.

Curățarea întregii infrastructuri solare reprezintă o provocare logistică majoră. O soluție propusă recent constă în utilizarea de roboți care se deplasează pe suprafața panourilor solare. Unele orașe chinezești utilizează deja acești roboți pentru a curăța instalațiile montate pe acoperișuri. În paralel, oamenii de știință lucrează la un strat de protecție cu proprietăți de autocurățare care ar putea fi aplicat direct pe panouri.

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