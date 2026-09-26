O nouă alertă la frontiera cu Ucraina. RO-Alert în Tulcea și F-18 spaniole ridicate de la sol

Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert, iar două avioane de luptă F-18 spaniole au fost ridicate de la sol.

Potrivit informațiilor transmise de MApN, ținta aeriană a fost observată în proximitatea localității ucrainene Vâlkove, aflată în apropierea graniței României.

RO-Alert transmis după miezul nopții

În urma detectării țintei, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 00:15.

În același timp, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Alerta aeriană a fost încheiată la ora 01:30.

MApN precizează că, pe durata incidentului, nu au fost raportate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național.

Un nou episod după alerta de vineri dimineață

Incidentul din timpul nopții vine la mai puțin de o zi după o altă alertă aeriană la granița României. Vineri dimineață, 25 septembrie, radarele MApN au detectat o țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri est de Galați. Atunci, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar populația din estul județului Galați și nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert. Nici în acel caz nu au fost raportate încălcări ale spațiului aerian național.

Incidentele de acest tip s-au repetat în 2026 în contextul războiului din Ucraina. Datele publicate de MApN și actualizate la 25 septembrie indicau, de la începutul războiului, 145 de atacuri în apropierea frontierei României care au determinat măsuri de monitorizare și gestionare din partea structurilor militare. În 47 de situații au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian sau maritim național, potrivit statisticii ministerului.