Trenuri Inter-Regio anulate de CFR timp de o lună. Pentru unele curse pasagerii vor fi duși cu microbuzul între stații

Astfel, în perioada 5 octombrie – 5 noiembrie 2026, circulația trenurilor care trec în această stație se realizează astfel:

Trenul trenul IR 1825 București Nord – Craiova – Târgu Jiu se anulează pe distanța Craiova – Târgu Jiu și circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța București Nord – Craiova. Măsura este valabilă în perioada 05.10 – 04.11.2026.

Trenul IR 1826 Târgu Jiu – Craiova – București Nord se anulează pe distanța Targu Jiu – Craiova și circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Craiova – București Nord. Măsura este valabilă în perioada 06.10 – 05.11.2026.

Trenul IR 16026 se anulează în relația Deva – București Nord. Măsura este valabilă în perioada 05.10 – 06.11.2026.

Trenurile trenurile IR 1821 și IR 1822 se anulează în relația București Nord – Arad și retur. Măsura este valabilă pentru perioada 05.10 – 06.11.2026.

Trenul IR 16025 se anulează în relația București Nord – Deva, iar în locul lui circulă trenul IR 16425 (prin Cărbunești, în loc de Turceni) în relația București Nord. Trenul va pleca la ora 9:00 din Filiași și va sosi în Cărbunești la ora 14:10.

De la Cărbunești călătorii vor fi transbordați, adică duși cu microbuzul, la la stația Târgu Jiu.

CFR a luat măsuri de transbordare a pasagerilor și în vară, când s-au desfășurat lucrări la linia de cale ferată în județul Arad, compania asigurând transportul rutier între stații când trenurile nu au putut circula pe linie.

Pasagerii vor fi duși cu microbuzul sau autobuzul acolo unde trenurile nu pot circula

Din octombrie până în luna noiembrie, transbordarea pasagerilor se face pentru următoarele curse:

De la trenul IR 1835 București Nord – Craiova – Copăcioasa – Târgu Jiu – Teiuș – Cluj Napoca se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto între stațiile Copăcioasa – Târgu Jiu pentru trenul IR 12835 Târgu Jiu (plecare 22:16) – Teiuș (sosire 03:08) – Cluj Napoca. Măsura este valabilă din noaptea de 5 spre 6 octombrie, până în noaptea de 4 spre 5 noiembrie.

De la trenul IR 1836 Cluj Napoca – Teiuș – Târgu Jiu – Copăcioasa – Craiova – București Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto între stațiile Târgu Jiu – Cărbunești pentru trenul IR 16436 Cărbunești (plecare 16:32) – Filiași – București Nord (sosire 22:04). Măsura este valabilă din 5.10 până în 05.11.2026.

CFR mai transmite că îi va transporta rutier pe pasageri între stațiile în care trenurile nu pot circula dacă vor interveni modificări de program al trenurilor. Acestea vor fi anunțate la nivel local, în stațiile de cale ferată.

Cum pot afla călătorii mai multe informații?

Călătorii care au întrebări referitoare la program se pot adresa personalului din stații, pot consulta online mersul trenurilor pe site-ul cfrcălători.ro, pot suna la numărul de telefon 0219521 INFO CFR pentru trafic intern sau pot căuta numerele de telefon locale ale stațiilor pe site-ul companiei, la secțiunea „Informații Telefonice”.

Călătorii pot utiliza și portalul online „Trenul Meu”, unde trebuie să introducă numărul exact al trenului exact al trenului (ex. IR 1835) în căsuța indicată.