Se schimbă programul de circulație pe Transalpina. Ninsorile și lapovița aduc restricții din 26 septembrie

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat că programul de circulație pe DN67C – Transalpina va fi modificat pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului.

Începând de sâmbătă, 26 septembrie, accesul autovehiculelor pe acest tronson va fi permis zilnic numai în intervalul orar 09:00 – 18:00.

Restricția vizează sectorul dintre Rânca, kilometrul 34+800, și Obârșia Lotrului, kilometrul 59+800, una dintre porțiunile aflate la mare altitudine ale șoselei.

DRDP Craiova le recomandă șoferilor să își planifice călătoriile astfel încât să se încadreze în noul program și să respecte semnalizarea rutieră instituită în zonă.

Ploi, lapoviță și ninsori la peste 1.500 de metri

Decizia vine în contextul înrăutățirii vremii în zona montană. Potrivit drumarilor, la altitudini care depășesc 1.500 de metri sunt semnalate ploi, lapoviță și ninsori.

Astfel de fenomene pot modifica rapid condițiile de deplasare pe Transalpina, în special pe sectoarele situate la altitudini mari, unde temperaturile sunt considerabil mai scăzute decât în zonele joase.

Modificarea programului intervine odată cu apropierea sezonului rece, perioadă în care circulația pe porțiunile înalte ale DN67C depinde în mare măsură de evoluția condițiilor meteorologice.

Șoferii, îndemnați să respecte semnalizarea

Autoritățile le cer participanților la trafic să respecte indicatoarele și restricțiile instituite și să ia în calcul noul interval de circulație înainte de a porni la drum.

Prin urmare, de sâmbătă, șoferii care ajung la unul dintre punctele de acces pe sectorul Rânca – Obârșia Lotrului după ora 18:00 nu vor mai putea continua deplasarea pe tronsonul supus restricțiilor.

Transalpina, care traversează Munții Parâng, este una dintre cele mai spectaculoase șosele montane din România, dar sectoarele sale de mare altitudine sunt afectate frecvent de schimbări bruște ale vremii. Din acest motiv, programul de circulație este adaptat în funcție de condițiile din teren, iar în sezonul rece anumite tronsoane sunt închise traficului.