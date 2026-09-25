Prima pagină » Social » Bucureștenii din sectoarele 4 și 5 vor rămâne temporar fără apă caldă. Când se va relua furnizarea?

Bucureștenii din sectoarele 4 și 5 vor rămâne temporar fără apă caldă. Când se va relua furnizarea?

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că, în sectoarele 4 și 5 se vor desfășura lucrări de modernizare a rețelei de termoficare. Locuitorii a peste 740 de blocuri din Sectorul 4 vor rămâne fără apă caldă, în timp ce în Sectorul 5, alte 1.100 de blocuri vor fi afectate temporar.
Bucureștenii din sectoarele 4 și 5 vor rămâne temporar fără apă caldă. Când se va relua furnizarea?
Daiana Rob
25 sept. 2026, 15:33, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În Sectorul 5 lucrările se desfășoară în perioada 28 – 30 septembrie în zona Strada Nuțu Ion – Drumul Taberei. Vor fi afectate 743 de blocuri, din zonele Mihail Sebastian, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Petre Ispirescu, Dumbrava Nouă, Șoseaua Alexandriei și străzile adiacente, după cum informează Termoenergetica, vineri, într-o postare publicată pe Facebook. 

Reluarea furnizării apei calde se va face etapizat, până la 3 octombrie.

În Sectorul 4, lucrările se vor desfășura în perioada 28 septembrie – 9 octombrie. Vor fi montate și conectate conducte noi la rețeaua termoenergetică existentă. Vor fi afectate temporar 1.100 de blocuri, din zonele Luică, Turnu Măgurele, Constantin Brâncoveanu, Berceni, Olteniței, Șerban Vodă, Giurgiului, Nițu Vasile, Emil Racoviță și Alexandru Obregia.

Potrivit Termoenergetica, lucrările sunt necesare pentru modernizarea și creșterea siguranței rețelei de termoficare a Capitalei.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Scandal în Corbeanca, la doi pași de Paradisul Verde al lui Țânțăreanu. Primarul userist al comunei este acuzat că a construit ilegal o structură pentru panouri fotovoltaice. Cum se apără edilul
Gandul
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore
Cancan
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport
Libertatea începe campania „Cum citești corect factura la curent?”. Energia înseamnă cam 50% din prețul final. Pe ce dai restul banilor
Libertatea
Bronșiolita la copii poate începe ca o simplă răceală. Semnul pe care părinții nu trebuie să îl ignore
CSID
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia