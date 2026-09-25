Bucureștenii din sectoarele 4 și 5 vor rămâne temporar fără apă caldă. Când se va relua furnizarea?

În Sectorul 5 lucrările se desfășoară în perioada 28 – 30 septembrie în zona Strada Nuțu Ion – Drumul Taberei. Vor fi afectate 743 de blocuri, din zonele Mihail Sebastian, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Petre Ispirescu, Dumbrava Nouă, Șoseaua Alexandriei și străzile adiacente, după cum informează Termoenergetica, vineri, într-o postare publicată pe Facebook.

Reluarea furnizării apei calde se va face etapizat, până la 3 octombrie.

În Sectorul 4, lucrările se vor desfășura în perioada 28 septembrie – 9 octombrie. Vor fi montate și conectate conducte noi la rețeaua termoenergetică existentă. Vor fi afectate temporar 1.100 de blocuri, din zonele Luică, Turnu Măgurele, Constantin Brâncoveanu, Berceni, Olteniței, Șerban Vodă, Giurgiului, Nițu Vasile, Emil Racoviță și Alexandru Obregia.

Potrivit Termoenergetica, lucrările sunt necesare pentru modernizarea și creșterea siguranței rețelei de termoficare a Capitalei.