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Tânăr de 27 de ani din Timișoara ar fi violat copilă de 13 ani. Fata s-a automutilat

Un tânăr din Timișoara a fost arestat preventiv, vineri, după de s-a culcat, în mai multe rânduri, cu o copilă de 13 ani, cu care acesta era într-o relație. Bărbatul s-a culcat cu fata în mai multe rânduri și a constrâns-o să-i trimită materiale sexuale explicite.
Tânăr de 27 de ani din Timișoara ar fi violat copilă de 13 ani. Fata s-a automutilat
Imagine cu scop ilustrativ/sursa foto: Pexels
Daiana Rob
25 sept. 2026, 15:07, Social
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„Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în luna mai 2026, bărbatul ar fi inițiat și dezvoltat o relație de natură intimă cu o victimă minoră, de 13 ani, context în care ar fi întreținut cu aceasta, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale acte de natură sexuală.

Totodată, pe parcursul relației, bărbatul i-ar fi solicitat persoanei vătămate să producă și să înregistreze materiale cu caracter pornografic, în care să se înfățișeze într-o manieră sexuală explicită și să i le transmită prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică, cereri cărora victima le-ar fi dat curs”, potrivit IPJ Timiș.

Potrivit procurorilor DIICTOT, copila a fost supusă la presiuni psihice care ar fi determinat-o să se automutileze, provocându-și mai multe leziuni cu un corp ascuțit, având nevoie de îngrijiri medicale de specialitate.

Bărbatul a fost reținut, joi, și a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 de zile. Acesta este cercetat de procurorii DIICOT pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă în formă agravantă și viol săvârșit asupra unui minor în formă continuată.

 

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