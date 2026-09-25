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Se schimbă programul de circulație pe Transalpina din cauza condițiilor meteo

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că începând de sâmbătă se va schimba programul de circulație pe sectorul DN67C – Transalpina, între Rânca (km 34+800) și Obârșia Lotrului (km 59+800).
Se schimbă programul de circulație pe Transalpina din cauza condițiilor meteo
Sursă foto: Facebook / CNAIR
Daiana Rob
25 sept. 2026, 12:20, Social
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„Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile de la altitudini de peste 1.500 m (ploi, lapoviță și ninsori), programul de circulație pe sectorul DN67C – Transalpina, între Rânca (km 34+800) și Obârșia Lotrului (km 59+800), se modifică”, transmite CNAIR.

Potrivit sursei citate, circulația va fi permisă zilnic, doar în intervalul orar 09:00 – 18:00.

CNAIR îi îndeamnă pe șoferi să semnalizarea rutieră instituită și să își planifice deplasările în funcție de noul program de circulație.

Cei care doresc informații suplimentare cu privire la starea drumurilor și autostrăzilor naționale o pot face sunând la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, la numărul de telefon 021/9360 sau accesând pe prima pagina în caseta din stânga: www.cnadnr.ro – DISPECERAT – Situația Drumurilor Naţionale, dar și pagina de Facebook a instituției.

 

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