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Amendă de 2.595 de lei pentru o singură modificare: Ce au găsit polițiștii la un tânăr de 20 de ani, în București

Polițiștii Brigăzii Rutiere și inspectorii RAR au dat 99 de amenzi într-o singură noapte în București. Au fost reținute 44 de certificate de înmatriculare.
Amendă de 2.595 de lei pentru o singură modificare: Ce au găsit polițiștii la un tânăr de 20 de ani, în București
Andreea Tobias
26 sept. 2026, 09:41, Social
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Controalele au avut loc în noaptea de 25 spre 26 septembrie, pe străzile Capitalei, potrivit Brigăzii Rutiere.

Foto: amator

Polițiștii au lucrat împreună cu inspectori ai Registrului Auto Român. Ținta principală au fost mașinile cu defecțiuni tehnice și cele cu tobe modificate, care fac zgomot excesiv.

Amenzile au însumat aproximativ 67.000 de lei. Nouă sancțiuni au fost date pentru modificări neomologate la sistemul de evacuare a noxelor. Celelalte 90 au vizat alte deficiențe tehnice.

Pe lângă cele 44 de certificate reținute, dintre care 12 pentru motociclete, polițiștii au luat și 9 seturi de plăcuțe. Cinci dintre acestea erau de pe motociclete. Documentele vor fi returnate abia după remedierea problemelor constatate de inspectorii RAR.

Agenții au verificat sistemele de reducere a zgomotului și a emisiilor poluante. Au controlat și luminile de altă culoare sau intensitate decât cele omologate. Șoferii au fost verificați și dacă au inspecția tehnică periodică valabilă.

Unul dintre cazuri a fost cel al unui tânăr de 20 de ani, oprit pe Calea Victoriei. Mașina lui avea toba modificată, neomologată și în neconcordanță cu datele tehnice ale vehiculului. Avea și lumini de altă culoare și intensitate. Anvelopele aveau alte dimensiuni decât cele trecute în cartea de identitate. Șoferul a primit o amendă de 2.595 de lei. Polițiștii i-au reținut certificatul de înmatriculare și plăcuțele.

Tot pe Calea Victoriei a fost oprit un bărbat de 22 de ani. Și mașina lui avea modificări neomologate la sistemul de evacuare. El a fost amendat cu 1.294,5 lei. Și în cazul lui au fost reținute certificatul de înmatriculare și plăcuța, până la remedierea deficiențelor.

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