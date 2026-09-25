Carne expirată, mâncare arsă și mizerie în bucătării. Amenzi de 2,4 milioane de lei de la inspectorii ANPC

Potrivit comunicatului transmis de ANPC, peste 1.800 de operatori au fost verificați în această săptămână. Controalele au vizat un spectru larg de domenii, de la sectorul alimentar și nealimentar la alimentația publică și unitățile de învățământ preșcolar cu program prelungit.

În urma controalelor, inspectorii au dat 965 de amenzi în valoare de 4,2 milioane de lei. Inspectorii au oprit de la comercializare mărfuri în valoare de peste 110.000 de lei. De asemenea, 27 de firme s-au ales cu activitatea oprită, până la remedierea neregulilor.

Inspectorii au găsit în timpul controalelor carne și produse din carne expirate sau chiar mâncare gătită arsă, care urma să fie servită clienților.

De asemenea, carnea depozitată avea acumulări de sânge în ambalaje, iar în frigidere, inspectorii au găsit carne dar și pește cu depuneri considerabile de gheață, care face ca alimentul să-și piardă din calitate.

Unele dintre spațiile vizate nu au avut autorizații necesare, în timp ce altele aveau prize desprinse din perete sau decorațiuni de plastic, despre care inspectorii ANPC precizează nu permit curățarea corespunzătoare a suprafețelor.

De asemenea, unele dintre locațiile verificate nu aveau meniul afișat sau nu includeau mențiuni cu alergenii specifici.

Inspectorii au mai găsit și bucătării murdare cu depuneri de grăsime și resturi alimentare. În unele din bucătării erau utilizate grătare sau plite învechite, murdare, ruginite sau cu depuneri de arsură.

Unii dintre comercianți aveau legume mucegăite, lovite sau strivite, alimente fără etichetă, pe care nu se putea verifica data de expirare.

În unele spații apa minerală era ținută la temperatura camerei sau expusă la razele de soare.

De asemenea, unii dintre operatorii magazinelor nealimentare nu aveau traduceri în limba română a informațiilor de pe eticheta produselor textile.

În ceea ce privește spațiile de joacă pentru copii, acestea nu erau întreținute, având vopseaua scorojită. Inspectorii au observat elemente de siguranță lipsă sau deteriorate. Toboganele erau degradate și existau elemente metalice ce puteau prezenta un risc de accidentare pentru copii.