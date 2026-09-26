Femeia care face bani din bârfe. Cere până la 188 de euro pentru un secret și spune că și-a cumpărat deja două case

Myriam locuiește în Armenia, un oraș din centrul Columbiei și capitala departamentului Quindío. Povestea ei a devenit virală după un interviu realizat de creatoarea de conținut Lady Daniella, scrie Blic. Femeia avea 67 de ani când a fost prezentată inițial în presa columbiană, în septembrie 2024. În materialul publicat în septembrie 2026 este prezentată cu vârsta de 69 de ani. Ea spune că îi place să afle ce se întâmplă în jurul ei și că a transformat această pasiune într-o adevărată afacere.

Cât costă o bârfă în cartierul lui Myriam

Myriam își începe „programul” de dimineață stând în fața casei. Observă ce se întâmplă în jur și notează informațiile pe care le consideră interesante. Vecinii vin ulterior să o întrebe despre anumite evenimente sau persoane. Dar Myriam nu oferă informațiile gratuit. Pentru o bârfă mai puțin importantă, cere între 5.000 și 10.000 de pesos columbieni. La un curs de aproximativ 3.700 de pesos pentru un euro, suma reprezintă circa 1,3-2,7 euro.

Iar prețul crește atunci când informația este mai sensibilă. Cea mai mare sumă despre care a povestit Myriam este de 700.000 de pesos columbieni, aproximativ 190 de euro. Banii au fost plătiți pentru păstrarea unui secret legat de o presupusă infidelitate. Potrivit relatării sale, un bărbat îi oferea bani pentru ca ea să nu îi spună soției despre relația lui. Myriam susține că tocmai astfel de povești despre infidelități sunt cele mai profitabile.

Are un caiet în care notează ce află

Femeia spune că nu se bazează doar pe ceea ce vede. Ea are o agendă în care notează informațiile pe care le adună. Spune că trece inclusiv ore și date, pentru a putea verifica ulterior detaliile. În locuința sa are și un panou pe care apar fotografii și informații despre persoane din cartier. Unele dintre acestea ar fi legate de presupuse relații extraconjugale.

Myriam susține că nu vrea să inventeze povești și că preferă să aibă dovezi înainte să ofere o informație. În interviul care a făcut-o cunoscută, femeia a explicat și că primește informații de la alte persoane. Astfel, rețeaua ei de surse nu se limitează la ceea ce poate observa personal din fața casei.

Afacerea i-ar fi adus două case

Cea mai spectaculoasă afirmație a lui Myriam este legată de câștigurile obținute. Femeia spune că a reușit să cumpere două case datorită activității sale. „La bârfă” nu este însă prezentată ca o afacere obișnuită. Veniturile provin atât din informațiile pe care le oferă, cât și din banii primiți pentru a păstra anumite secrete.

Într-unul dintre exemplele relatate de ea, persoane implicate în aceeași situație îi ofereau bani pentru ca informația să nu ajungă la ceilalți membri ai familiei. Myriam spune că activitatea a devenit atât de cunoscută în cartier încât oamenii știu deja că trebuie să plătească dacă vor să afle ceva.

Povestea a devenit virală în Columbia

Interviul cu Myriam a fost realizat de creatoarea de conținut Lady Daniella și a fost distribuit masiv pe rețelele sociale. Mai multe publicații columbiene au relatat ulterior despre femeia din Armenia și despre metoda ei neobișnuită de a câștiga bani.

Noticias Caracol a confirmat în septembrie 2024 că Myriam avea 67 de ani și că povestea fusese prezentată inițial într-un interviu pentru Olímpica Stereo de Armenia. La rândul său, presa columbiană a relatat că femeia susținea că își cumpărase deja două case. Totuși, nu există o verificare independentă a veniturilor obținute de Myriam sau a modului în care ar fi fost cumpărate cele două locuințe. Pentru Myriam, însă, realitatea este simplă: spune că „bârfa” este meseria ei și că nu intenționează să renunțe.