Tot mai mulți români caută să-și suplimenteze veniturile de bază | 1,3 milioane de aplicări pentru joburile part-time de la începutul anului

Numărul românilor care caută un loc de muncă part-time pentru a-și suplimenta veniturile este în creștere.

De la începutul anului și până în prezent au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru joburile cu jumătate de normă, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor eJobs.

În acest an au fost disponibile aproximativ 27.000 de locuri de muncă part-time, ceea ce înseamnă o medie de 49 de aplicări pentru fiecare poziție.

Joburile part-time ca soluție de suplimentare a veniturilor

Prin comparație, media pentru toate joburile disponibile, inclusiv cele full-time și sezoniere, este de 69 de aplicări pentru un loc de muncă.

Potrivit eJobs, creșterea interesului pentru joburile part-time este legată în principal de nevoia de suplimentare a veniturilor.

Pentru angajații care au deja un loc de muncă full-time, un al doilea job poate fi o soluție temporară pentru depășirea unei perioade dificile din punct de vedere financiar sau pentru finanțarea unor achiziții importante.

Part-time-ul e privit și ca o variantă de organizare flexibilă a activității

Cele mai multe joburi part-time disponibile în 2026 sunt în retail, asigurări, servicii, turism, domeniul financiar-bancar, industria alimentară și call-center/BPO.

Acestea sunt în mare parte poziții entry-level și permit, în multe cazuri, organizarea activității în ture sau pe intervale orare flexibile.

Un avantaj important pentru cei care caută un astfel de loc de muncă îl reprezintă posibilitatea de a lucra de acasă. 14,6% dintre joburile part-time disponibile sunt remote, în timp ce, la nivelul tuturor locurilor de muncă, ponderea pozițiilor care permit munca de acasă este de doar 4,1%.

Cei mai interesați de part-time sunt candidații tineri

Și în rândul candidaților se observă un interes ridicat pentru flexibilitate.

Aproape 20% dintre aplicările pentru joburile part-time sunt pentru poziții remote.

Cei mai interesați sunt candidații aflați la început de carieră, urmați de cei cu experiență de 2-5 ani, seniori și manageri.

Un job part-time este folosit și ca modalitate de reconversie profesională, deoarece le permite angajaților să testeze un domeniu nou fără să renunțe imediat la principala sursă de venit.

3.000 de lei pentru part-time

Candidații sunt interesați în special de transparența salarială și de informațiile privind programul de lucru: numărul de ore, intervalul orar, flexibilitatea programului și posibilitatea de a lucra în weekend.

Potrivit datelor Salario, salariul mediu net pentru pozițiile part-time este de 3.000 de lei pe lună la nivel național.

În prezent, pe eJobs sunt disponibile peste 18.000 de locuri de muncă, dintre care aproximativ 3.300 sunt part-time.