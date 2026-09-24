Punctul de frontieră Racovăț, închis după incidentul cu dronă din Moldova. 15 autoturisme așteaptă la graniță. Nu se poate trece nici dinspre, nici către Ucraina

Punctul de trecere al frontierei Racovăț-Diakivti a fost închis de autorități joi, 24 septembrie, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian al României și s-a prăbușit în județul Suceava.

Începând cu ora 8:00, niciun autoturism nu a mai avut voie să treacă frontiera prin acest punct dintre țara noastră și cea vecină, nici dinspre și nici către Ucraina.

Coada la graniță cu Ucraina

În nordul Moldovei, 15 autoturisme așteaptă să treacă punctul de frontieră. Autoritățile spun că măsura a fost luată din motive de siguranță.

„Măsura a fost adoptată de partea ucraineană din motive de siguranță, ca urmare a semnalării unor amenințări cu drone în spațiul aerian al Ucrainei”, a transmis Poliția de Frontieră.

Drona s-a prăbușit la patru minute de la intrarea în spațiul aerian al României

Incidentul a avut loc în județul Suceava, în apropiere de localitatea Solca. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert, în jurul orei 6:26, atât pentru județul în cauză, cât și pentru locuitorii din Botoșani, pe unde drona a intrat în România, mai informează Ministerul Apărării.

La momentul detectării dronei, aceasta se afla pe teritoriul Ucrainei, în apropiere de granița cu România. Militarii au decolat cu două avioane F-16 pentru a supraveghea situația, iar între timp drona a ajuns să încălce spațiul aerian al României.

În final, aceasta s-a prăbușit, însă, conform primelor informații, nu au fost nici victime și nici pagube materiale în urma incidentului.