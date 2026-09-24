8 din 10 tineri români au folosit prezervativul la primul contact sexual | 74% au făcut sex sub influența alcoolului

Aproape opt din zece tineri români care și-au început viața sexuală spun că au folosit prezervativul la primul contact sexual, potrivit unui studiu realizat în 2026 de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS).

În același timp, cercetarea indică o creștere importantă a numărului celor care au avut experiențe sexuale sub influența alcoolului.

Potrivit datelor studiului „Sexualitatea în rândul tinerilor din România – comportamente, atitudini și experiențe”, 79,2% dintre respondenți declară că au folosit prezervativul la primul contact sexual.

Prezervativul rămâne principala metodă contraceptivă

Procentul este mai mare decât cel înregistrat într-un studiu realizat în perioada 2013 – 2014, când 64,9% dintre tinerii români spuneau că recurseseră la această metodă.

Prezervativul rămâne astfel principala metodă contraceptivă utilizată la primul contact sexual.

La distanță se află metoda retragerii și lipsa oricărei metode, ambele cu câte 7,9% dintre răspunsuri.

Alte metode au fost menționate de 3,5% dintre participanți, contracepția de urgență de 1,2%, iar pilulele contraceptive de 0,3%.

„Datorită accesului mai mare la informații și a unor campanii susținute, precum Planifică Neprevăzutul, astăzi avem mult mai mulți tineri care cunosc riscurile activității sexuale neprotejate și folosesc prezervativul mai ales în contact cu partenerii ocazionali”, explică psihologul Mihai Copăceanu, colaborator al platformei Planifică Neprevăzutul.

Vârsta medie a primului contact sexual: aproximativ 18 ani

Studiul arată că vârsta medie la care tinerii participanți și-au început viața sexuală este de aproximativ 18 ani.

În ceea ce privește numărul partenerilor sexuali, 30,9% dintre respondenții activi sexual spun că au avut un singur partener, 31,4% între doi și patru parteneri, iar 22,3% cinci sau mai mulți.

În cazul primului partener sexual, 37,7% spun că îl cunoșteau de mai mult de un an înaintea primului contact sexual.

La polul opus, 14% declară că prima experiență sexuală a avut loc cu o persoană pe care o cunoșteau de mai puțin de o lună.

Specialiștii citați în studiu susțin că informarea privind sănătatea sexuală trebuie să fie continuă și adaptată vârstei și contextului în care trăiesc tinerii.

„Nu este suficient să oferim recomandări, trebuie să ne asigurăm că ele sunt înțelese și că oamenii pot lua decizii informate, asumându-și consecințele acestora”, spune Elena Ucenic, medic ginecolog și expert al platformei Planifică Neprevăzutul.

Tot mai mulți tineri spun că au făcut sex după ce au consumat alcool

O altă concluzie a cercetării este legată de consumul de alcool în context sexual.

74,3% dintre respondenții care și-au început viața sexuală spun că au avut cel puțin o dată un contact sexual sub influența alcoolului.

Procentul este considerabil mai mare decât cel raportat într-un studiu realizat în 2021 de psihologul Mihai Copăceanu, când 43,2% dintre participanți declarau că avuseseră o astfel de experiență.

Copăceanu afirmă că unii tineri asociază alcoolul cu reducerea anxietății și a inhibițiilor sau cu o experiență sexuală mai plăcută.

El atrage însă atenția asupra riscurilor asociate consumului de alcool în acest context, inclusiv în ceea ce privește capacitatea de a exprima sau interpreta consimțământul.

„Există riscul agresiunilor sexuale, violului, afectării sănătății sexuale, fie că vorbim de disfuncții sexuale sau de infecții cu transmitere sexuală.

Violența sexuală este mult mai prezentă atunci când se consumă alcool”, afirmă psihologul.

Consumul de droguri înaintea unui contact sexual este raportat de 17% dintre tinerii activi sexual incluși în cercetare.

Potrivit studiului, alcoolul și drogurile apar mai frecvent în experiențele celor care și-au început viața sexuală înainte de vârsta de 18 ani decât în cazul celor care au debutat sexual ulterior.

Studiu realizat pe 404 tineri cu vârste între 12 și 26 de ani

Cercetarea a fost realizată de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS), cu susținerea Gedeon Richter România, prin intermediul platformei Planifică Neprevăzutul. Chestionarul online a fost aplicat între 1 mai și 6 iunie 2026.

În total au răspuns 464 de persoane, dintre care 404 respondenți cu vârste între 12 și 26 de ani au fost incluși în analiza principală.

Vârsta medie a participanților a fost de 21,8 ani.

Dintre aceștia, 85,1% s-au identificat ca femei, 12,4% ca bărbați, iar 2,5% ca persoane de alt gen.

Datele sunt prezentate de Ziua Mondială a Contracepției, marcată anual pe 26 septembrie.