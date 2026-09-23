Care este schimbarea cea mai des observată la menopauză. Peste jumătate dintre femeile din România se simt nepregătite înainte de apariția primelor schimbări

Conform unui sondaj realizat de Novo România, 72% dintre femeile de peste 40 de ani din România se consideră informate despre menopauză, dar 52% spun că s-au simțit nepregătite înainte de primele schimbări. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 852 de respondente adulte.

Creșterea în greutate sau modificarea formei corpului reprezintă cea mai frecventă schimbare menționată la debutul menopauzei (18% din mențiuni). Mai mult, aceasta este una dintre principalele preocupări ale respondentelor.

Întrebate ce anume le frământă în această perioadă, creșterea în greutate sau faptul că slăbesc mai greu reprezintă aproape 20% dintre răspunsuri și reprezintă una dintre preocupările cel mai frecvent menționate.

Mai mult de jumătate dintre femei nu își mai recunosc corpul

Peste jumătate dintre respondente (51%) spun că nu își mai recunosc corpul sau starea generală, iar 47% spun că s-au învinovățit frecvent sau uneori pentru ceea ce li se întâmplă, considerând că nu au suficientă voință sau disciplină.

Dieta reprezintă 55% dintre măsurile luate pentru a slăbi/gestiona greutatea sau pentru a reveni la forma fizică dorită, în timp ce 17% optează pentru mersul la sala de fitness, 15% pentru alergat și 11% pentru tratamente medicamentoase.

Pentru peste jumătate dintre femei, legătura dintre schimbările corpului și menopauză nu a fost una imediată: 32% au avut nevoie de peste 6 luni pentru a o face, iar alte 19% încă nu sunt sigure că există o legătură sau nu știu.

„Faptul că 7 din 10 femei se consideră informate, dar peste jumătate spun că s-au simțit nepregătite atunci când au apărut schimbările, arată că între a ști ce este menopauza și a înțelege cu adevărat ce se întâmplă în propriul corp există încă un decalaj. Problemele legate de greutate sunt poate cel mai elocvent exemplu: noi, femeile, observăm schimbările, încercăm să le gestionăm și, de multe ori, ajungem să credem că țin de voință sau disciplină”, a declarat Cecilia Radu, Director General a companiei care a inițiat sondajul.

Respondentele la sondaj au declarat că încearcă să găsească răspunsuri mai întâi pe cont propriu: alimentația și internetul adună aproape 40% dintre măsurile menționate. Discuția cu un medic reprezintă 16% dintre mențiuni, la un nivel apropiat de începerea unei activități fizice mai intense (17%).

Sursele medicale, locul principal de unde se informează

În același timp, sursele medicale rămân principalele surse din care respondentele își iau informațiile despre menopauză: consultația medicală și medicii activi în social media reprezintă împreună 48% dintre principalele surse de informare.

Atunci când sunt întrebate ce le-ar fi ajutat să traverseze mai ușor această etapă, răspunsurile indică aceeași nevoie. Peste 60% dintre opțiunile indicate țin de sprijin medical: informații medicale mai clare și mai accesibile (23%), acces mai ușor la sprijin și soluții medicale (20%) și o discuție timpurie cu un medic (18%).

Deși menopauza este o etapă firească din viața unei femei, conversația din jurul ei este limitată. 63% dintre respondente sunt de acord că despre schimbările hormonale din adolescență se vorbește mai firesc decât despre cele din menopauză.

Potrivit World Obesity Atlas 2025, peste 70% dintre adulții din România se află în zona de suprapondere și obezitate. Pentru femeile care intră în perimenopauză sau menopauză, schimbările legate de greutate pot deveni astfel nu doar o problemă de imagine corporală, ci parte dintr-o conversație mai largă despre sănătate și despre accesul la soluții adecvate.