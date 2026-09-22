Oamenii de știință detectează pentru prima dată un semnal radio provenit direct de la o exoplanetă

Semnalul provine de la Beta Pictoris b, o planetă aflată la aproximativ 63,4 ani-lumină de Pământ.

Descoperirea nu reprezintă însă un mesaj transmis de o civilizație extraterestră. Cercetătorii susțin că emisia radio este produsă de aurorele planetei, în urma interacțiunii dintre particulele încărcate și câmpul magnetic și atmosfera acesteia.

Semnal radio de la exoplaneta Beta Pictoris b

Cercetătorii au folosit rețeaua de radiotelescoape MeerKAT din Africa de Sud pentru a observa sistemul Beta Pictoris în patru rânduri, în 2025 și 2026. Observațiile au acoperit frecvențe cuprinse între 0,85 și 3,5 GHz.

Datele au evidențiat explozii radio scurte, rapide și recurente, precum și o emisie persistentă. Undele radio prezentau o polarizare circulară puternică, caracteristică emisiilor asociate cu aurorele, scrie Science Alert.

Până acum, au mai fost detectate emisii radio în sisteme care conțin planete, însă cercetătorii nu au putut stabili fără echivoc dacă acestea provin de la planetă sau de la steaua gazdă.

În cazul Beta Pictoris b, oamenii de știință au folosit quasari ca puncte de referință pentru poziționarea semnalului pe harta cerului. Astfel, au stabilit cu un grad ridicat de certitudine că sursa emisiei este planeta și nu steaua Beta Pictoris.

Câmpul magnetic al exoplanetei

Caracteristicile semnalului indică un mecanism cunoscut sub numele de Electron Cyclotron Maser Instability (ECMI), proces care produce și emisiile radio asociate aurorelor de pe Pământ și Jupiter.

Acest mecanism le oferă cercetătorilor și informații despre câmpul magnetic al planetei. Potrivit estimărilor echipei, Beta Pictoris b are un câmp magnetic de mii de ori mai puternic decât cel al Pământului.

Rezultatul este important deoarece cercetătorii consideră că reprezintă prima măsurătoare directă a intensității câmpului magnetic al unei exoplanete. Valoarea este compatibilă cu modelele existente privind mecanismele interne care generează câmpul magnetic al unei planete tinere și masive.

Beta Pictoris b are o masă de aproximativ 10 ori mai mare decât cea a lui Jupiter și se rotește foarte rapid, efectuând o rotație completă în aproximativ 8-9 ore. Rotația rapidă ar putea contribui la alimentarea aurorelor radio observate.

Semnal radio detectat la 63 de ani-lumină de Pământ

Beta Pictoris b a fost descoperită în 2008 și face parte dintr-un sistem în care sunt cunoscute trei planete: Beta Pictoris b, Beta Pictoris c și Beta Pictoris d.

Descoperirea oferă astronomilor o nouă metodă pentru studierea exoplanetelor și a câmpurilor lor magnetice. Cercetătorii intenționează să aplice aceeași metodă altor șapte exoplanete gigantice aflate în cinci sisteme stelare apropiate.

O sensibilitate de aproximativ cinci până la șapte ori mai mare, așteptată de la următoarea generație de observatoare radio, ar putea permite detectarea unor emisii similare și de la aceste planete.

Studiul nu a fost încă publicat într-o revistă științifică evaluată inter pares.